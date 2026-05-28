Detuvieron al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate tras un tiroteo con la Prefectura y la Policía Bonaerense

El hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate fue detenido este martes por la mañana tras protagonizar un tiroteo con agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía Bonaerense. Según informaron fuentes oficiales, el hombre tenía un pedido de captura vigente y antecedentes por robo. Ante este hecho, el intendente Marcelo Matzkin anunció que el funcionario será separado de su cargo de manera preventiva.

El incidente comenzó cuando las cámaras lectoras de patentes del municipio detectaron un Volkswagen Vento con pedido de captura activo. Un móvil del Comando de patrullas de Zárate y otro de la PNA se dirigieron al último lugar donde se había registrado el vehículo. Al no encontrarlo, iniciaron un rastrillaje que culminó con la ubicación del automóvil en la calle Pueyrredón, entre Falucho y Pavón, en el barrio Villa Angus.

Al acercarse al vehículo, cinco hombres descendieron del mismo. Según fuentes policiales, tres ocupantes, entre ellos el hijo del subsecretario de Seguridad, intentaron escapar ingresando a la vivienda de una vecina. De los otros dos, uno huyó por la calle Falucho y, durante la fuga, efectuó disparos contra los agentes antes de ingresar a un terreno baldío, donde descartó un arma sin municiones y fue detenido. El último permaneció junto al automóvil y también fue arrestado.

Mientras tanto, la propietaria de la casa, al percibir la presencia de intrusos, comenzó a pedir ayuda. Los oficiales lograron detener a uno de los sujetos y, poco después, capturaron al hijo del subsecretario cuando salía de la vivienda.

El último ocupante del vehículo que seguía en la casa subió a la terraza y comenzó a disparar con un arma larga. Tras la llegada de una segunda comisión policial, huyó por los techos de las casas vecinas, pero fue detenido al descender en un terreno baldío.

Los detenidos fueron identificados como Luis Raúl Martínez (43), Oscar Diego Javier González (41) y Esteban Emanuel Ferreyra (40), todos con pedido de captura; Elio Giménez (18), con un pedido de «comparendo compulsivo»; y Leandro Rubén Rodríguez (34).

En el lugar se incautaron dos pistolas: una marca Bersa calibre 9 mm con cargador y kit Roni, y otra marca Glock modelo 19, calibre 9 mm, con numeración suprimida y cargador; además del Volkswagen Vento en el que se movilizaban los detenidos, un Volkswagen Surán gris claro, así como una mochila que contenía municiones y diversas herramientas.

Horas después, el intendente Marcelo Matzkin anunció la separación preventiva del subsecretario de Seguridad hasta que las autoridades tengan un conocimiento completo de los hechos. Además, señaló que el funcionario le comunicó no mantener contacto con su hijo, quien no reside en Zárate.

«Confío en el relato del subsecretario, quien ha tenido una conducta acorde a la gran tarea desarrollada, y manifestó que no tenía contacto con su hijo, mayor de edad y residente fuera de la ciudad. Asimismo, aportó toda la información que tenía a su alcance», expresó Matzkin en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

El intendente también destacó que, «sin perjuicio del relato formulado y su coherencia, los funcionarios públicos deben ser ejemplares en su accionar para evitar sospechas o dudas». Agregó que «debemos actuar de manera que seamos creíbles, aunque ello resulte doloroso o incómodo» y remarcó que «siempre, antes que los funcionarios, está el Estado, y detrás del Estado siempre está el vecino».