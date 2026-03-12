Detuvieron al Chelo Torres, cantante de Grupo Green, acusado de abuso sexual

Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, conocido como “Chelo”, cantante de Grupo Green, fue detenido tras la denuncia de una influencer de 43 años que lo acusó de abuso sexual.



El arresto se realizó durante un allanamiento en su domicilio de Villa Fiorito, ordenado por la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza, luego de que la víctima realizara la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron un Volkswagen Surán, tres computadoras y dos teléfonos celulares, que serán peritados en el marco de la causa. El acusado permanecerá detenido en una celda de la DDI de La Matanza y será indagado en las próximas horas.

Según el testimonio de la denunciante, el hecho habría ocurrido durante la madrugada en La Tablada, cuando el cantante estacionó su vehículo y la habría obligado a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. La mujer aseguró que se resistió y logró impedir el abuso.

Cabe recordar que Torres Ruiz Díaz ya había sido condenado en 2009 por abuso sexual de una menor.