Detuvieron a una pareja que le había robado el celular a un herido minutos después de ser arrollado por un colectivo en la Rambla de Mar del Plata

Una pareja fue detenida el sábado en Mar del Plata por haber sustraído el teléfono celular de Julián Gómez, uno de los heridos en el accidente ocurrido el pasado miércoles en la rambla de la ciudad. Los delincuentes se habían ganado la confianza de la víctima al pedirle el celular con la excusa de llamar a su familia para informar sobre el incidente.

Los arrestados son un hombre de 23 años y una mujer de 20, quienes fueron capturados por la Policía bonaerense cuando intentaban vender el celular robado en medio de la confusión generada por el siniestro.

Gómez, de 15 años, es novio de Guadalupe Merlos, de 18, la única víctima fatal del accidente. Ambos fueron atropellados por un colectivo que el pasado lunes perdió el control y se subió a la vereda en la parada de la Rambla de Mar del Plata.

Según informó el sitio 0223, la detención estuvo a cargo de personal de la subcomisaría Casino y efectivos de la comisaría undécima, que trasladaron a los imputados al complejo penitenciario de Batán.

La Policía Bonaerense indicó que el dispositivo recuperado es el celular del adolescente, víctima de un hurto agravado ocurrido aprovechando las consecuencias del siniestro vial.

El fiscal Carlos Russo imputó a ambos por el delito de encubrimiento agravado y dispuso su traslado a las Unidades Penales N°44 y N°50 de Batán. La investigación continúa con el objetivo de capturar a un tercer involucrado.

El robo ocurrió en el contexto del accidente del lunes 22, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control y arrolló a varias personas frente al skatepark ubicado en la zona de Playa Bristol, provocando seis heridos y el fallecimiento de Guadalupe Merlos.

En medio de la conmoción, un hombre se acercó a Julián, que estaba junto a la carrocería del colectivo, y le pidió que desbloqueara el celular para comunicarse con su familia. Tras obtener la clave, el agresor marcó un número y simuló informar el accidente, pero luego apagó el teléfono, sacó el chip y se lo guardó. Además, le robó la campera y las zapatillas antes de huir entre el tumulto.

Agos, prima de Julián, relató en redes sociales que llamaron a su familia avisando del accidente y, luego, apagaron el celular y sustrajeron el chip. Denunció que supuestos compañeros de Julián aprovecharon la situación para robarle el celular y la campera, y pidió que se identifique a los responsables.

Familiares de Julián expresaron a 0223 su indignación por la actitud de los delincuentes, que «lo dejaron en una situación vulnerable y no les importó que Julián estuviera convulsionando junto a su novia Guadalupe, quien falleció en el accidente».