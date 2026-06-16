Detuvieron a una mujer investigada por el crimen del gerente de GenTech, la empresa de Martín Menem

La Justicia ordenó este lunes la detención de una mujer sospechada de ser la autora del homicidio de Daniel Osorio Peñaloza, gerente de la empresa de suplementos dietarios GenTech, propiedad de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

En un operativo realizado con máxima reserva bajo la supervisión de la jueza Paula González y el fiscal Eduardo Cubría, la Policía de la Ciudad arrestó alrededor de las 9 de la mañana a Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, en José C. Paz.

Osorio Peñaloza fue encontrado muerto el domingo 8 de junio en su departamento, ubicado en el octavo piso de un edificio en avenida Díaz Vélez al 5500, por un compañero de trabajo. Contador venezolano de 46 años, figuraba como director suplente de GenTech Argentina SA, empresa fundada por Menem que es proveedora oficial de la Selección argentina de fútbol y de la AFA.

Según el registro de emergencias, Osorio Peñaloza no respondía llamadas desde hacía varios días. El primer informe de ese registro indicaba que no había signos visibles de violencia en el cuerpo y que Menem se encontraba en el edificio cuando llegaron el SAME y la policía. Sin embargo, ambas afirmaciones fueron desmentidas posteriormente.

El diputado libertario declaró haber llegado al lugar luego de la actuación de los servicios de emergencia, tras ser llamado por otro gerente de la empresa, el colombiano Alexander Quintero, quien posee llave del departamento y fue a constatar que Osorio no respondía el teléfono. Clarín pudo confirmar que Menem cenó con ambos gerentes el viernes por la noche y que, ya avanzada la madrugada, los dos habrían ido juntos a un bar.

Aunque el informe inicial indicaba ausencia de signos de violencia, la autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue un edema pulmonar y encefálico. Rápidamente, la investigación se enfocó en un posible homicidio, impulsada por testimonios de vecinos y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad.

El fiscal del caso orientó la pesquisa hacia la hipótesis de un “caso de viudas negras”: mujeres que seducen y atacan a hombres para luego drogarlos y robarlos.

Las imágenes de vigilancia ubicaron a Olmedo en el edificio de Almagro entre la madrugada del sábado 6 y el domingo 7, lo que motivó la orden de detención y la recategorización del caso, que pasó de considerarse «muerte dudosa» a una investigación por homicidio.

Según Clarín, la mujer detenida había sido sobreseída en 2023 en una causa por intento de asesinato. Se la acusaba de haber disparado sin lograr herir a otra mujer, a quien también había amenazado previamente. Sin embargo, el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora consideró que no había pruebas suficientes para mantener la acusación.

Tras la difusión de la muerte de Osorio, GenTech emitió un comunicado en redes sociales expresando su dolor por la pérdida, sin brindar mayores detalles. Martín Menem se pronunció al respecto en su cuenta de X el día siguiente, señalando: «La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía».

Daniel Osorio Peñaloza era licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú (UNY), una institución privada en el estado Lara, Venezuela. Trabajaba en GenTech desde sus comienzos, hace más de una década. Ingresó como empleado y acompañó la expansión internacional de la compañía. Entre 2012 y 2019 fue gerente de Producción y Desarrollo, hasta que fue promovido a gerente general.

En su perfil de LinkedIn, se describía como un profesional con más de diez años de experiencia en operaciones y liderazgo, encargado de la planificación estratégica y gestión para el crecimiento de GenTech Argentina SA. Destacaba sus habilidades en estrategia empresarial, colaboración para alinear objetivos organizacionales con las demandas del mercado e innovación, además de su compromiso con el empoderamiento de equipos y la entrega de soluciones sostenibles.

Antes de incorporarse a GenTech, Osorio Peñaloza fue jefe de planta en una empresa con sede en Italia. También figuró como directivo en otra compañía del mismo rubro, Insulow, de la cual Martín Menem es accionista y que comparte domicilio social original con GenTech. En el directorio de Insulow también está el colombiano Alexander Quintero, gerente de Finanzas de GenTech.

GenTech es proveedor oficial de la Selección argentina y lanzó la línea de creatinas AFA, con el sello de la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia. Además, patrocinó a clubes como Barracas Central, que lució la marca como sponsor en su camiseta.