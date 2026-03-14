Detuvieron a un robot por horrorizar a una mujer en la calle: tuvo que ser hospitalizada

Un robot humanoide fue detenido en las calles de Macao, en la costa sur de China, tras protagonizar un incidente con una mujer de 70 años que tuvo que ser hospitalizada.

El Cuerpo de Policía de Seguridad Pública (PSP) informó sobre este caso inédito el miércoles 4 de marzo. El incidente ocurrió cerca de las nueve de la noche en la calle Rua Sul do Patane, según indicó el medio Macau Post.

La mujer se detuvo un instante en la vía pública para revisar su teléfono. Fue en ese momento en el que sintió que «algo» estaba detrás de ella. La cercanía del robot le causó un sobresalto.

El hecho quedó grabado y varios momentos la «discusión entre la mujer y el robot» fueron difundidos en redes sociales. ¡Me estás acelerando el corazón! Tienes mucho que hacer, así que ¿qué sentido tiene meterte en esto? ¿Estás completamente loco?», habría dicho la mujer al robot, de acuerdo con el video difundido en X por @CyberRobooo.

De acuerdo con la policía local, no hubo contacto físico entre el robot y la mujer. Sin embargo, pidió asistencia médica por el fuerte malestar emocional que le causó la situación.

La policía escoltó al robot en lo que constituye el primer arresto registrado de este tipo, según Macau Post.

Tecnología en la vía pública

El robot era propiedad del centro educativo Study Hard Education Centre. El operador, un hombre de 50 años, explicó a las autoridades que realizaba pruebas técnicas con el robot para el desarrollo de futuras actividades de promoción comercial de la escuela de tutorías cuando ocurrió el incidente.

Mak Kin Choi, director de la institución, acompañó a la víctima durante su estadía en el hospital. La mujer recibió el alta médica horas después y decidió no presentar una denuncia contra los propietarios de la unidad.

El centro educativo utilizó estos robots en sitios históricos como las Ruinas de San Pablo durante los meses previos. En aquellas ocasiones, la interacción con el público tuvo resultados positivos y sin contratiempos.

El modelo del dispositivo involucrado guarda similitud con el Unitree G1, cuyo costo de venta alcanza los 85.000 yuanes. La policía solicitó un mayor cuidado en el uso de estas tecnologías para evitar el pánico entre los peatones.