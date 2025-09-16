Detuvieron a un masculino que atropelló controles vehiculares en Fracrán y San Vicente

En la mañana de este lunes, la Policía de Misiones logró la detención de un automovilista que había embestido distintos controles vehiculares en la Ruta Nacional N.º 14.

El hecho se inició el pasado sábado 13, alrededor de las 17:20, cuando un Volkswagen Vento blanco, con el paragolpes delantero dañado, evadió un control de la Comisaría de Fracrán en el kilómetro 1018 de la arteria, en dirección a San Vicente. Ante ello, se solicitó colaboración a dependencias de la Unidad Regional VIII.

Finalmente, en el barrio Progreso de San Vicente, el vehículo despistó luego de atropellar otros dos retenes policiales. Allí, efectivos de la Comisaría 1.ª UR-VIII detuvieron a su conductor, identificado como Jorge Daniel G., de 46 años, domiciliado en San Vicente, y procedieron al secuestro del rodado.

Tras el examen médico, se confirmó que el detenido presentaba resultados positivos en la prueba de alcoholemia. Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente, se lo notificó del motivo de su detención y se ordenó la requisa del automóvil.

El mismo permanece alojado en la Comisaría Seccional 2.ª de la UR-XIV, a disposición de la Justicia.