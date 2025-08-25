Detuvieron a un hombre y secuestraron su motocicleta

En la víspera, en el marco del Operativo Reforzado de Prevención de Delitos y Faltas Contravencionales, personal de la Comisaría Seccional 1ra. realizaba recorridas de prevención en el barrio San Miguel de esta ciudad.

En el lugar se detectó a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Honda modelo Twister, color rojo. Al ser interceptado, se constató que el conductor presentaba aliento etílico y no poseía documentación del rodado.

Se trataba de una motocicleta marca Honda Twister, 250 c.c., con dominio A097GXY, que fue inmediatamente secuestrada en averiguación de procedencia.

Por razones de seguridad e integridad física, el masculino fue demorado y trasladado a sede policial, donde quedó alojado en sector celdas, previa revisión médica.