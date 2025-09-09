Detuvieron a un hombre tras viralizarse un video sexual en el Parque de los Niños

Un hombre de 53 años fue detenido en Sáenz Peña luego de que se viralizara un video en el que se lo ve manteniendo sexo oral en la vía pública, frente al Parque Temático Ciudad de los Niños, un espacio de concurrencia familiar ubicado en el barrio Santa Teresita.

El hecho generó indignación vecinal y llevó al director del Parque, de 31 años, a radicar una exposición en la Comisaría Primera para solicitar la intervención policial.

La División de Investigaciones identificó al sospechoso a través de cámaras del Centro de Monitoreo y el material viralizado. Fue localizado en el barrio Primero de Mayo, vistiendo prendas coincidentes con las del video. El detenido, conocido como “Gringo”, quedó a disposición del Juzgado de Faltas.

La mujer aún no fue identificada y la causa sigue en trámite bajo intervención de la jueza Celia Altamiranda.