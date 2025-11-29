Detuvieron a un hombre que violó a su hija durante casi 30 años y tuvo dos hijos con ella

Un hombre de 59 años fue detenido por agentes de la Policía Federal luego de que una hija lo denunciara por haber sido víctima de sus abusos sexuales durante casi 30 años, producto de los cuales nacieron dos niños.

Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía apenas seis años de edad, y convivía con su padre y el resto de su familia en una vivienda de la localidad bonaerense de Pilar.

Como consecuencia de esos abusos, la mujer quedó embarazada y fue dos veces madre, pero el silencio cómplice del resto de la familia impidió que estos hechos fueran denunciados en su momento.

La mujer, que actualmente tiene 35 años, inició luego una relación sentimental y fue su pareja quien la alentó a presentarse ante la Policía luego de conocer la historia.

El abusador fue detenido en la provincia de Entre Ríos por la Policía Federal.

La denuncia presentada originó que la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Genero del distrito de Pilar, a cargo de la doctora Marcela Semeria, le encomendara la detención del abusador a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina.

A partir de la investigación del caso se logró ubicar al prófugo en la ciudad entrerriana de San José. Con el visto bueno judicial, los federales comenzaron tareas de vigilancia y seguimiento hasta que confirmar que la persona era la que estaban buscando.

Finalmente, al comprobar que efectivamente era el hombre denunciado, lo detuvieron en la calle 17 de agosto al 2800 de la mencionada localidad entrerriana.

El detenido quedó a disposición del Juzgado De Garantías N°6 del Departamento judicial de San Isidro por el delito de “Abuso Sexual agravado”.