Detuvieron a un hombre que le tiró la caca de sus perros a un local de La Libertad Avanza en Rosario

Un hombre de 39 años fue detenido el viernes por la noche luego de arrojar heces de sus perros contra la vidriera de un local del Partido Libertario, ubicado en avenida Pellegrini al 1700, en el centro de Rosario.

El detenido, identificado como Gastón Domingo O., fue retenido en el lugar por militantes que se encontraban dentro de la sede partidaria y lo sorprendieron mientras untaba los excrementos de sus mascotas en la fachada del local. Posteriormente, efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II llegaron al lugar y trasladaron al hombre a la comisaría 2ª.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se puede ver claramente cómo el hombre, mientras paseaba con su perro, tomó una bolsa con las heces y las arrojó contra uno de los vidrios del inmueble.

Los presentes dentro de la sede advirtieron lo ocurrido de inmediato y salieron a interceptarlo. El tuitero rosarino libertario @TraductorTeAma difundió el video y afirmó que el hombre sería un empleado del Concejo Municipal de Rosario. En un mensaje publicado en la red social X, señaló: “Kuka tira caca. Un empleado del Concejo Municipal de Rosario, docente universitario y ex empleado provincial fue detenido por tirarle la mierda de sus perros a una sede del partido libertario mientras se tomaba una cerveza en la calle”.

El Partido Libertario de Santa Fe también difundió el video del ataque y se refirió al detenido con fuertes críticas. En su cuenta oficial de Twitter escribieron: “Kuka tira mierda: ¡ADENTRO! A este militante kirchnerista le gustaba vandalizar nuestra sede partidaria, pero no contaba con una cosa: ¡el que las hace, LAS PAGA!”.

Además, fuentes vinculadas al caso indicaron que este no sería un hecho aislado. Se habrían encontrado registros fílmicos que muestran al mismo individuo realizando actos similares en ocasiones anteriores contra la misma sede. La investigación judicial buscará confirmar la autoría y las circunstancias de estos incidentes previos. Por el momento, Gastón Domingo O. permanece a disposición de la Justicia mientras continúa la causa.

El Partido Libertario forma parte del espacio político La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei, en la provincia de Santa Fe. Fundado en 2018, cuenta con la legisladora provincial Silvia Malfesi, referente del partido y cercana a Amalia Granata.

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Este episodio recuerda al escrache sufrido por José Luis Espert el 18 de junio de 2025, cuando, siendo diputado nacional y principal candidato libertario para las legislativas —de las cuales luego se desvinculó debido al escándalo vinculado a Fred Machado y supuesto dinero del narcotráfico— un grupo de militantes kirchneristas arrojó estiércol de caballo contra su vivienda en San Isidro. Ante el ataque, Espert declaró: “Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. NO NOS VAN A DETENER CON NADA”.

El hecho provocó una fuerte condena por parte del Gobierno y derivó en varias detenciones. Entre los arrestados estuvo la concejal kirchnerista Eva Mieri, quien actualmente ejerce como intendenta de Quilmes tras reemplazar a Mayra Mendoza, actual diputada provincial. También fue detenida Alesia Abaigar, funcionaria del gobierno de Axel Kicillof y directora de Sensibilización y Promoción de Derechos en el Ministerio de la Mujer bonaerense, además de otra concejal kirchnerista.