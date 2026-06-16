Detuvieron a un hombre que intentó secuestrar a cuatro mujeres: buscan a un cómplice que manejaba el auto donde quiso meter a las víctimas

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de intentar secuestrar a cuatro mujeres durante la madrugada del domingo en Ezeiza. Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad, cuyos videos ya están en manos de la Justicia. Se estima que el sospechoso actuó junto a un cómplice, que manejaba el vehículo donde intentaron introducir a las víctimas y que todavía es buscado por la Policía.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 4:30 en la intersección de las calles Pravaz y Dorrego. En las imágenes se observa cómo un hombre con campera beige se acerca por detrás a una mujer que esperaba el colectivo para ir a trabajar. La víctima relató a TN que el agresor la agarró del cuello, le exigió que guardara silencio y la obligó a subir al auto, además de estar armado. La joven logró escapar gracias a la intervención de un conductor que pasaba por el lugar y se refugió en la casa de una vecina.

Minutos después, las cámaras captaron otro intento de secuestro perpetrado por las mismas personas, a poco más de 200 metros del primer hecho, en la esquina de Pravaz y Tucumán. En esta ocasión, el mismo hombre emboscó a otra mujer y la arrastró hacia la puerta del vehículo. La víctima logró soltarse arrojándose al suelo y sufrió la fractura de un dedo durante el forcejeo.

A partir de la denuncia de otras mujeres, se confirmó que el número total de víctimas asciende, hasta el momento, a cuatro, todas atacadas en un lapso de pocas horas. Fuentes de la Policía Bonaerense informaron que el sospechoso ya está detenido y que el vehículo utilizado en los ataques fue secuestrado. El detenido permanece incomunicado y se espera que sea indagado este martes.

El juez federal a cargo de la causa restringió el acceso de la prensa y no autorizó mayores declaraciones oficiales hasta que se complete la indagatoria. Por otra parte, los investigadores, bajo la dirección del fiscal Sergio Mola, no descartan que el agresor haya contado con la ayuda de un cómplice que aún no fue localizado, por lo que la búsqueda continúa activa.