Detuvieron a un funcionario de La Plata acusado de golpear y abusar de su expareja: investigan un historial de denuncias por violencia de género y acoso en la municipalidad

Un director de la Municipalidad de La Plata fue detenido este viernes acusado de agredir y abusar sexualmente de su expareja, circunstancias que revelaron múltiples denuncias previas por violencia de género en el ámbito municipal.

Federico Hernán Pez, quien hasta ese día se desempeñaba como director de Información Territorial, fue arrestado por orden del juez de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, tras una denuncia presentada por su expareja. Según la investigación, la mujer denunció haber sido golpeada durante una discusión, lo que la llevó a ser internada en una guardia hospitalaria con lesiones visibles, entre ellas un hematoma en uno de sus ojos. Además, señaló haber sido víctima de abuso sexual.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 13, bajo la dirección de la fiscal Mariana Ruffino, y fue caratulada provisoriamente como lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género en concurso con abuso sexual. Fuentes judiciales indicaron que el acusado optó por no declarar durante la indagatoria. En las últimas horas, la Justicia rechazó un pedido de excarcelación presentado por su defensa, por lo que Pez continuará detenido mientras avanza la investigación.

Este expediente representa solo una parte de un contexto más amplio. Documentación incorporada al caso revela que Pez acumula numerosos antecedentes judiciales y denuncias vinculadas a hechos de violencia contra mujeres. Según información proporcionada por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, existen múltiples intervenciones institucionales y expedientes iniciados por distintas denunciantes. El organismo expresó ante la fiscalía una «profunda preocupación» por el nivel de riesgo detectado y advirtió sobre un presunto patrón sistemático de violencia por razones de género.

Entre los antecedentes figuran causas por amenazas, lesiones, abuso sexual, daños y otros episodios que tramitaron en los ámbitos penal y de Familia. En total, fuentes judiciales confirmaron la existencia de al menos 15 causas penales y más de una decena de expedientes vinculados a situaciones de violencia familiar y de género.

Uno de los casos que volvió a tener relevancia en la actual investigación data de 2021, cuando una trabajadora denunció a Pez por presunto acoso laboral y sexual. Según la presentación, el funcionario habría utilizado su posición jerárquica para ejercer presión sobre la empleada y protagonizado conductas intimidatorias. También surgieron denuncias de otras jóvenes que trabajaban en el área de Información Territorial, quienes relataron haber sufrido insinuaciones, hostigamiento y conductas inapropiadas vinculadas con la relación de poder que ejercía el funcionario dentro de la dependencia municipal.

En otro expediente iniciado durante 2023, una mujer aseguró haber padecido durante meses comentarios de contenido sexual, contactos físicos no consentidos y presiones relacionadas con su situación laboral. La denuncia también detalló una relación asimétrica de poder derivada del cargo que ocupaba Pez.

El Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual intervino en las actuaciones, mientras que el Ministerio de Mujeres bonaerense participó de oficio a través de su área especializada en casos críticos. Varias de las denunciantes se presentaron en sede judicial para solicitar que el imputado permanezca detenido y exigir nuevas medidas de protección. Axel Daniel Hurtado, abogado de una de las mujeres que declaró en la causa, afirmó que podrían existir más víctimas y destacó la importancia de garantizar mecanismos de resguardo para quienes aportaron sus testimonios ante la Justicia.

Con el funcionario apartado de su cargo y privado de libertad, la investigación avanza sobre un conjunto de acusaciones que, por su gravedad y por la cantidad de antecedentes que comienzan a surgir, generan una fuerte repercusión política y judicial en la capital bonaerense.