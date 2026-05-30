Detuvieron a un exfuncionario de Alberto Fernández y Javier Milei con drogas y más de dos millones de dólares

Un operativo ordenado por la justicia federal de San Isidro, en el marco de una investigación por una denuncia del Gobierno nacional sobre el robo de equipos tecnológicos en Arsat, culminó el pasado miércoles con la detención de un funcionario de dicha repartición. En allanamientos realizados en sus domicilios se incautaron drogas sintéticas, cocaína, ketamina, más de dos millones de dólares en efectivo y monedas extranjeras.

El centro de la pesquisa recayó en Facundo Leal, abogado mendocino de 42 años y ex presidente de Arsat, según informó este viernes el diario La Nación. Leal, casado y padre de dos niñas, fue arrestado y declarado en indagatoria por la justicia.

Leal ejerció como presidente de Arsat durante tres años, en las presidencias de Alberto Fernández y Javier Milei. Posteriormente, continuó en el ámbito estatal como directivo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), cargo para el que fue considerado por su experiencia adquirida previamente en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), donde trabajó junto al ex gobernador peronista Rodolfo Gabrielli.

El arresto de Leal se concretó en un allanamiento a su departamento en Palermo, donde se encontraron 650 mil dólares en efectivo, monedas de seis países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Según su declaración jurada, posee al menos otras siete propiedades en Mendoza; en una de ellas se hallaron 1,7 millones de dólares adicionales.

Aunque Leal dejó sus cargos directivos, la investigación periodística reveló que figura aún en la nómina de empleados permanentes de Arsat.

Al inicio del mandato de Javier Milei, y en su intención de ordenar las estructuras estatales, el Gobierno presentó una denuncia por el robo de equipamientos tecnológicos en Arsat. La causa se tramita entre el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domínguez.

El avance de la investigación reveló indicios de posible corrupción en los contratos de la empresa, lo que motivó una docena de allanamientos en distintas ciudades, incluidos los domicilios de Leal.

En el allanamiento realizado en el departamento de Palermo, los investigadores encontraron 300 gramos de ketamina, cristal de MDMA, más de 70 pastillas de MDMA, cocaína, 650 mil dólares en efectivo, 2 millones de pesos argentinos y monedas de Uruguay, México, Colombia, Brasil, Europa y hasta chelines tanzanos.

Asimismo, secuestraron una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis. También confiscaron teléfonos celulares, notebooks, un iPad, pendrives y un smartwatch, que serán sometidos a peritajes para determinar su contenido.