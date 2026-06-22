Detuvieron a un docente de Misiones por tener material de abuso sexual infantil en su computadora

Una alerta internacional permitió la detención de un docente en Misiones acusado de poseer fotografías de abuso sexual infantil en su computadora. El sospechoso fue arrestado en el pueblo de San Ignacio, donde trabajaba en un colegio local.

El caso se inició a partir de un aviso del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, que alertó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar este material en cuentas vinculadas al docente.

La investigación llevada a cabo por el organismo porteño permitió identificar 10 archivos con contenido de abuso sexual infantil atribuibles al acusado. Luego, la policía local fue notificada y procedió a la detención del hombre, de 28 años, mediante la activación del sistema de cooperación policial Red 24/7.

El operativo se realizó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción especializada en ciberdelitos y el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jardín América, que ordenaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso.

En el lugar se secuestraron tres pendrives, una computadora portátil y un teléfono celular, que fueron entregados a la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) de Misiones para su análisis.

El NCMEC, organismo clave en este caso, se define en su sitio oficial como una corporación privada sin fines de lucro dedicada a ayudar a encontrar niños desaparecidos, reducir la explotación sexual infantil y prevenir que los niños sean víctimas de delitos.

Las investigaciones impulsadas por esta entidad han derivado en la detención de varios pederastas, no solo en Argentina sino en toda la región sudamericana.