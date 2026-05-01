Detuvieron a un ciudadano ruso acusado por el Gobierno de Milei de liderar una red de fake news: entró como turista, pero se fue a vivir a Lanús

El Gobierno de Javier Milei informó este viernes la detención de Dmitrii Novikov, un ciudadano ruso acusado de liderar una red de desinformación política conocida como “La Compañía”, dedicada a difundir noticias falsas para desestabilizar y atentar contra las instituciones democráticas en Argentina. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, declaró: “Atrapamos al líder ruso de las fake news”.

Novikov ingresó al país el 12 de abril como turista, con un pasaje de regreso a Brasil para el 19, pero extendió su estadía y se instaló en Lanús, donde fue detenido en un operativo conjunto realizado el jueves por la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Federal Argentina y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

El juez federal Julián Ercolini ordenó que Novikov permanezca detenido hasta concretar su expulsión, medida solicitada por Migraciones. El ministerio de Seguridad detalló que se canceló la residencia transitoria del ruso, se dispuso su expulsión y una prohibición de reingreso permanente, debido a que desnaturalizó los motivos de su ingreso y representaba una amenaza para la seguridad nacional. Por ese motivo, se le impuso la retención preventiva para evitar un riesgo inminente de fuga.

Según la SIDE, Novikov había sido previamente expulsado de República Dominicana por su participación en actividades de desinformación vinculadas a una organización con antecedentes de injerencia en varios países. La investigación determinó que en ese país caribeño dirigía una red de ciberinfluencia relacionada con el proyecto “Lakhta” o “La Compañía”, dedicado a la creación y difusión de campañas de manipulación política en redes sociales. Las operaciones buscaban influir en la opinión pública no solo de República Dominicana, sino también de Argentina y otros países de la región.

En septiembre del año pasado, Novikov fue arrestado en La Altagracia, República Dominicana, donde residía con familiares. Las autoridades dominicanas señalaron que intentaba ocultar su nacionalidad rusa y su vínculo con el proyecto, utilizando la fachada de deportista de artes marciales mixtas y colaboradores locales, al tiempo que recibía fondos y dirección desde Rusia.

La prensa rusa identificó a Novikov como un antiguo empleado de la “fábrica de trolls” vinculada a Evgueni Prigozhin, difunto fundador del Grupo Wagner, milicia paramilitar con presencia en Ucrania y África. La Agencia de Investigación de Internet, inaugurada en 2013 en San Petersburgo y relacionada con Prigozhin, fue acusada por Estados Unidos en 2018 de intervenir mediante desinformación en las elecciones presidenciales de 2016.

En Argentina, una investigación iniciada en Norteamérica y replicada por el consorcio mediático Filtraleaks reveló el financiamiento que “La Compañía” destinó a una campaña masiva de desinformación para desprestigiar al gobierno de Javier Milei. Se pagaron más de 250 notas en medios argentinos vinculadas a ese objetivo. Novikov, considerado líder de esa red, permanece detenido a la espera de su extradición.