Detuvieron a la banda que robó en la casa de Pampita: encontraron carteras de lujo, celulares y dinero de la modelo

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este martes a ocho delincuentes, seis chilenos, un colombiano y un venezolano, vinculados al robo en la propiedad de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain.

Los procedimientos, que fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3, permitieron la detención de siete de los acusados en un hotel de Once y el octavo en la zona de La Boca, cuando circulaba en un Fiat Cronos.

La policía encontró en uno de los allanamientos los objetos que la modelo reconoció como propios, como carteras de lujo, joyas, ropa y celulares. Además se hallaron herramientas utilizadas para cometer ilícitos como ganzúas y palancas.

Ocho detenidos por el robo a Pampita Ardohain.

En un primer momento trascendió en los medios que las detenciones se habían llevado a cabo en un hotel de la calle Callao, a metros del Congreso de la Nación. «En lo que respecta al hotel de Callao al 40, los investigadores llegaron al lugar gracias a las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano que permitió identificar a uno de los rodados que apoyaba a los ladrones durante la huida el día del robo», indicó en un comunicado el Ministerio de Seguridad porteño.

El seguimiento del vehículo terminó en el hotel, donde ingresaron cinco de los imputados. Esa información fue acercada a la fiscalía quien autorizó este martes a ingresar al inmueble e identificar a sus ocupantes.

Según informó el ministerio, en el momento en el que el personal policial ingresó los sospechosos quisieron escapar y fue en ese momento que fueron detenidos.

Por otra parte, de manera simultánea, se detuvo en La Boca a otro de los autos investigados, un Cronos negro, que servía de apoyo a la banda y ademas se detuvo a un venezolano que también está vinculado al hecho.

Ocho detenidos por el robo a Pampita Ardohain.

Como parte de la investigación ya se había secuestrado el lunes un vehículo Volkswagen Suran, utilizado para cargar la caja de seguridad sustraída.

En el hecho intervino la Fiscalía Nº48, a cargo del Dr. Eduardo Rosende, Secretaría Única del Dr. Guillermo Rosasco.

Uno de los detenidos es retirado del hotel de la calle Callao, donde fueron encontrados la mayoría de los delincuentes de la banda. Foto Francisco Loureiro.

Fernando Burlando sugirió que alguien del entorno de Pampita habría pasado información a los delincuentes

El abogado y amigo de Pampita, Fernando Burlando, habló este martes tras la detención de la banda. Felicitó a la Policía de la Ciudad por el trabajo, confirmó que los elementos encontrados pertenecen a la modelo, pero faltan las joyas, y sugirió que del entorno de Ardohain alguien podría haber facilitado información a los ladrones.

«Cuando se hacen bien las cosas hay que decirlo, una tarea brillante. Estuvimos en contacto con el secretario de Seguridad, se puso a disposición y lo mismo que todo el grupo de la brigada», dijo Burlando en declaraciones a Telefé Noticias.

El abogado confirmó también que todos los detenidos son extranjeros. «Son bandas que se forman, seguramente tendrá tarea la policía porque no habrá sido su primer hecho».

Ocho detenidos por el robo a Pampita Ardohain.

Por otra parte, se refirió al sistema de cámaras de seguridad que Pampita posee en su casa. Comentó, en este sentido, que la modelo solía decir que no funcionaban. «Evidentemente hubo una falla, dejaron un CPU que las cámaras de video iban filmando. Creo que Carolina decía que sus cámaras no funcionaban. Con los técnicos informáticos de la policía se recuperaron imágenes», comentó Burlando.

«En un momento van a buscar en un sótano y lo pudieron haber robarlo, destruido y lo dejaron funcionar. Por eso uno sabe cómo operaron, el auto que usaron y a qué hora se fueron. Lo hicieron como si las cámaras no existían. Si pensaban que las cámaras no funcionaban como decía Carolina, entonces esto surgió del entorno o que conocía», relató el abogado.

Detenidos durante el allanamiento en un hotel ubicado en Callao 44. Foto Francisco Loureiro.

Burlando aseguró que los delincuentes «tenían muy buenos informantes». «Se manejaron como si en el lugar no hubiese cámaras. Quizás la información llegó desde la casa», sugirió.

A su vez, deslizó que la banda podría estar integrada por más personas, «gente de apoyo», que aún no fue identificada. «La banda no era solo de 7 u 8, creo que nos quedamos con la posibilidad de que había más gente de apoyo», dijo.

«Si bien para Carolina lo más importante era los teléfonos, no puedo dejar de reconocer que tiene muchísima alegría con esta noticia. Ahora quiere todo», concluyó.