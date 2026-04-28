Detienen en Pilar a hombre denunciado por violencia de género

Federico Nicolás Balbuna, denunciado por su expareja por un caso de violencia de género, fue detenido este martes en Pilar. El acusado será indagado mañana por los delitos de lesiones agravadas en contexto de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal.

La víctima, Camila Romero, radicó la denuncia el 20 de noviembre del año pasado, asegurando que Balbuna la atacó brutalmente en su domicilio, donde además la amenazó. “Me dijo: ‘Voy a ir a tu casa y te voy a romper todo’”, manifestó Romero en una entrevista con Telenoche.

El hecho conmocionó a la comunidad local y se encuentra en proceso de investigación. La causa sigue en desarrollo.

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