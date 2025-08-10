Detienen en Las Garcitas a un hombre acusado de narcotráfico que amenazaba a vecinos

10 de agosto de 2025 Lectores: 25

Las Garcitas. Un operativo policial de casi cuatro horas finalizó anoche con la detención de un hombre de 39 años, conocido como «Gordo», acusado de comercializar drogas y de intimidar a vecinos para evitar denuncias. El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio 1° de Enero, donde se secuestraron sustancias y elementos vinculados al presunto delito.

Qué se incautó y cómo fue la detención

En el allanamiento, los agentes secuestraron 67,8 gramos de cocaína, una balanza de precisión, un teléfono celular y $193.750 en efectivo. Según fuentes policiales, el detenido se desempeñaba como empleado municipal.

Declaraciones oficiales

El jefe de la Policía, Fernando Romero, afirmó que el imputado “causaba terror en la zona y tenía amenazados a sus vecinos si lo denunciaban” y aseguró que continuarán con los operativos “cuchillo al hueso al narco”.

Actuación judicial

Intervino la fiscal Verónica Salica, y por disposición de la fiscalía el hombre quedó alojado en la comisaría de Las Garcitas con notificación por supuesta infracción a la Ley N.º 23.737 de Estupefacientes. La investigación continúa para determinar la procedencia del dinero y posibles vínculos en la zona.