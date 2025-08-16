Detienen en La Escondida a joven que robó la cartera de una mujer de 80 años

16 de agosto de 2025 Lectores: 20

Un joven de 25 años fue detenido este sábado 16 de agosto en La Escondida tras arrebatar la cartera de una mujer de 80 años en el barrio Alborada, frente al Club San Carlos. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría local.

El hecho

La víctima relató que caminaba junto a su pareja y su hermana cuando el sospechoso se les acercó pidiendo dinero y, al recibir una negativa, le arrebató la cartera negra antes de huir.

El operativo

Con un operativo cerrojo, la Policía logró interceptarlo a pocas cuadras. El joven intentó escapar, pero fue reducido y detenido.

Recupero de lo sustraído

Dentro de la cartera se hallaron medicamentos, documentación personal, dos monederos y $200.000 en efectivo, todo lo cual fue restituido a la víctima.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía en turno por la causa de “Supuesto Robo”.