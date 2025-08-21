Detienen en Barranqueras a un hombre acusado de intentar abusar de su hijastra

21 de agosto de 2025 Lectores: 62

Un hombre de 62 años fue detenido esta mañana en Barranqueras por personal de la Comisaría Tercera, tras ser denunciado por su hijastra de 19 años por un hecho de “supuesto abuso sexual en grado de tentativa”. La fiscalía ordenó de inmediato la aprehensión del sospechoso.

La denuncia

La joven presentó la denuncia ayer, lo que activó la intervención judicial y policial. Según lo informado, la fiscalía dispuso medidas urgentes para resguardar a la víctima y avanzar en la investigación.

La detención

El operativo se concretó cerca de las 10 de la mañana de este jueves, cuando agentes de la Comisaría Tercera ejecutaron la orden de aprehensión. El acusado quedó a disposición de la justicia para determinar su situación procesal.

Intervención judicial

El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía en turno, que llevará adelante las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y definir los próximos pasos judiciales.