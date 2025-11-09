Detienen al técnico de El Fortín en Colonia Elisa

9 de noviembre de 205 Lectores: 120

El técnico de El Fortín de Machagai fue detenido tras una pelea en Colonia Elisa. Increpó al árbitro al finalizar un partido de la Liga Regional, lo que desató insultos y empujones entre los jugadores.

Los hechos ocurrieron tras un partido entre Club Municipales y El Fortín. Al finalizar, el técnico visitante increpó al árbitro, a lo que se sumaron jugadores y suplentes con insultos y empujones. La policía intervino para evitar una agresión contra la terna arbitral.

Minutos después, futbolistas visitantes arrojaron agua e insultos al equipo local. Durante el operativo de desconcentración, la policía detuvo al técnico, identificado como D.S.M. (31). Se constató que tenía un pedido de captura vigente del Juzgado de General San Martín por “Lesiones leves”.

El encuentro, que contó con unos 200 espectadores, terminó empate 1 a 1 en Primera División. La información fue proporcionada por el medio D.C. Elisa