Detienen a una joven que circulaba por Punta Mogotes con un arma de guerra

La joven cuya identidad no trascendió. En este caso, según se pudo verificar, el arma tenía la numeración suprimida con cinco proyectiles sin percutar.

Tras el llamado al número de emergencias, se hicieron presentes en el Balneario 13, uno de los más populares del complejo vacacional, varios efectivos de la Comisaría 5° de Mar del Plata, quienes procedieron a detener a la mujer y secuestrar la pistola.

Tras la aprehensión y el trasladado a la sede policial, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán a la espera de que este domingo sea trasladada a Tribunales, en el marco de una causa caratulada como “portación ilegal de arma de fuego”.



Ola de robos en Mar del Plata La detención de la joven armada en Punta Mogotes se da en el marco de un preocupante aumento de hechos delictivos ocurridos en esa zona costera de la provincia de Buenos Aires, donde turistas sufren la sustracción de todos sus bienes.