Detienen a narco en Resistencia con cocaína y más de $300 mil

11 de septiembre de 2025 Lectores: 41

Una mujer apodada «Clarita», de 36 años, fue arrestada en el barrio Juan Bautista Alberdi de Resistencia. El operativo, realizado en Parodi y Zamba, incautó drogas, un celular y una importante suma de dinero.

La detención tuvo lugar este jueves por la mañana. La mujer, identificada con las iniciales C.V.T., era conocida en la zona por la venta de estupefacientes. La policía le encontró 33 bochitas con seis gramos de cocaína, 26 gramos de marihuana, $304.000 en efectivo y un teléfono celular.

La Fiscalía N° 1 Antidroga intervino y ordenó su aprehensión. Luego de un examen médico, «Clarita» quedó alojada en la Comisaría Quinta Metropolitana.

Un agente de las fuerzas de seguridad afirmó: «Sabemos quién y dónde venden; uno a uno van a caer.»