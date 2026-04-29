Detienen a hombre que dijo tener granadas en estación Claypole

Un hombre fue detenido en la estación Claypole del tren luego de afirmar que llevaba explosivos en su mochila, aunque las autoridades confirmaron que no se encontraron elementos peligrosos. El incidente generó una evacuación preventiva de los pasajeros y restringió el servicio ferroviario en un tramo de la línea, mientras se desplegó un operativo de seguridad.

Según informaron fuentes de Trenes Argentinos a C5N, el hecho ocurrió por la tarde, alrededor de las 18:20, cuando el individuo, que aparentemente presentaba alteraciones mentales, declaró desde el interior del tren que portaba explosivos en su mochila. Inmediatamente, se lo hizo descender en la estación Claypole, donde se lo retuvo y se convocó a la brigada de explosivos para inspeccionar el contenido.

Los especialistas descartaron la presencia de explosivos y, como medida de precaución, revisaron toda la estación. A raíz de estas tareas, el servicio entre Constitución y Bosques, vía Temperley, permaneció limitado hasta garantizar la seguridad del lugar. Tras el operativo, las formaciones retomaron la circulación con normalidad.

Los pasajeros fueron evacuados durante el procedimiento, y el hombre quedó detenido a disposición de la Justicia. Este episodio se suma al contexto crítico que atraviesan los ferrocarriles del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el sindicato La Fraternidad denunció una posible reducción significativa en la frecuencia del servicio. Advirtieron que, de mantenerse las condiciones actuales, los trenes podrían operar con apenas una formación por hora debido a la falta de material rodante y al deterioro de vías y señales.

El gremio recordó que, aunque se asignaron 1.400 millones de dólares a través del Decreto 525/2024 para mejorar la seguridad operacional, la prestación de servicios ha disminuido en promedio un 30 %, comprometiendo la conectividad de miles de usuarios que dependen del transporte ferroviario diariamente.