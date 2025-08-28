Detienen a hombre por abuso sexual de menor de 11 años en Taco Pozo

28 de agosto de 2025 Lectores: 14

Óscar Gómez (54) fue detenido como presunto autor de abuso sexual con acceso carnal contra una niña de 11 años en el paraje El Laurel, Taco Pozo. La menor fue encontrada tras ser reportada como desaparecida y permanece internada en el Hospital «4 de Junio» de Sáenz Peña.

Detalles del caso

Los hechos se desarrollaron así:

Procedimiento judicial

Las autoridades actuaron rápidamente:

Contexto del hecho

Este grave caso de violencia contra la infancia conmocionó a la comunidad de Taco Pozo. Las autoridades reforzarán los operativos de protección de menores en zonas rurales de la provincia.