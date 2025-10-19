Detienen a hombre con pedido de captura por agredir y amenazar a su expareja en Resistencia

Un hombre de 29 años, identificado como R.A.A., fue detenido este domingo en Resistencia tras golpear y amenazar a su expareja en su domicilio, en la calle Toledo al 3000. El sujeto tenía además un pedido de detención activo y contaría con varias causas previas por violencia de género.

Agresión y Amenazas en Resistencia

La agresión ocurrió en horas de la jornada dominical en una vivienda de la calle Toledo al 3000. Una mujer de 35 años denunció que su expareja la agredió físicamente y la amenazó antes de huir del lugar.

La víctima señaló a las autoridades que el agresor ya tenía denuncias previas por incidentes de violencia.

Localización y Captura con Pedido Activo

Tras la denuncia al sistema de emergencias, la policía se dirigió al domicilio de la mujer. Posteriormente, los efectivos se trasladaron a la casa del sospechoso, situada en pasaje Carlos Hardy al 2900, donde se logró su demora.

El hombre, identificado como R.A.A., fue chequeado en el sistema SIGEBI. Los agentes confirmaron que el joven de 29 años presentaba un pedido activo de aprehensión.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.