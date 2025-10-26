Detienen a Dos Narcos con 6 Kilos de Drogas en Plena Jornada Electoral

26 de octubre de 2025 Lectores: 40

La Policía del Chaco detuvo a dos personas y secuestró un total de seis kilogramos de estupefacientes en Villa Río Negro, Resistencia, durante la mañana de este domingo electoral.

Detalles del Operativo Antinarcóticos

El procedimiento fue realizado por la División Drogas Peligrosas Metropolitana con apoyo de otras unidades policiales en la zona sur de la Capital chaqueña.

Los detenidos se movilizaban a bordo de un automóvil y en su poder llevaban tres kilogramos de cocaína y otros tres kilos de cogollos de marihuana.

El jefe de la Policía, Fernando Romero, destacó el trabajo: «Mientras todos concurren a las urnas, Policía del Chaco nunca baja la guardia, detuvo dos narcos, secuestro de un auto y 3 kg cocaína y 3 kg cogollo de marihuana.»

Situación Judicial de los Detenidos

Los dos individuos fueron trasladados inmediatamente a la sede policial.

Ambos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Resistencia y fueron notificados por «supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes».