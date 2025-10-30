Detienen a Dos Colombianos por Robo Millonario en Corrientes y Planeaban Más Golpes

La Policía del Chaco detuvo en Resistencia a dos ciudadanos colombianos, de 41 y 47 años, vinculados a un robo millonario ocurrido el 19 de octubre en el microcentro de Corrientes, donde sustrajeron 20 mil dólares, joyas y otros valores.

La investigación comenzó tras el robo en una vivienda de calle Junín, cerca del parque Cambá Cuá. Los delincuentes violentaron la puerta y robaron dinero, joyas, relojes y perfumes. Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a los ladrones y el Chevrolet Aveo en el que huyeron hacia Resistencia.

Con la información de la Justicia de Corrientes, la Policía del Chaco identificó a los sospechosos como Cristian Alejandro Londoño Díaz (41) y Jhon Jaroz Rojas (47), ambos de nacionalidad colombiana. La pesquisa determinó que estaban realizando trabajos de inteligencia para cometer otros robos bajo la misma modalidad en el Gran Resistencia.

Se realizaron allanamientos en una casa de calle Mar del Plata al 2300 y otra en Juan B. Justo, en el microcentro de Resistencia. En los operativos se secuestraron parte del botín, indumentaria, documentación de interés y el automóvil utilizado en el hecho.

Tras la detención, se notificó a Migraciones y se confirmó que ambos poseen antecedentes delictivos de idéntico tipo en Colombia.