Detienen a acusado de abusar de niño de 4 años en Sáenz Peña

18 de septiembre de 2025 Lectores: 16

SÁENZ PEÑA – Un hombre de 35 años, identificado como J.C.R., fue detenido este jueves acusado de abuso sexual contra un niño de apenas 4 años. La captura ocurrió cerca de los Tribunales cuando conversaba con su abogado.

Personal policial notificó la detención —ordenada por el fiscal Marcelo Soto— alrededor de las 11 horas. El acusado fue trasladado a la División Investigaciones, donde permanece a disposición de la Justicia.

El caso tenía denuncias previas: la primera se radicó el 17 de junio, con ampliaciones el 19 y 21 de agosto en la División Violencia Familiar y Género. Ante la gravedad, se desplegaron grupos de inteligencia que localizaron al sospechoso cuando se dirigía a una reunión con su defensa.

Investigación en curso

La detención fue el resultado de una operación coordinada tras meses de trabajo. El imputado quedó alojado en sede policial mientras la fiscalía profundiza las pesquisas por un delito que conmociona a la comunidad chaqueña.