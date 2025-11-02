Detenido un hombre en Resistencia por matar a un caballo a cuchillazos

2 de octubre de 2025 Lectores: 26

Un hombre fue detenido en Resistencia, Chaco, tras ser acusado de matar a cuchillazos el caballo de su vecina el sábado. El suceso de maltrato animal fue denunciado al mediodía y el sospechoso arrestado esa misma tarde en Villa Ghio.

Ataque y denuncia

El grave episodio de maltrato animal se registró el sábado por la mañana. La dueña del animal encontró a su caballo muerto en el patio de su casa, ubicada en la zona norte de Resistencia. El animal presentaba múltiples heridas punzocortantes.

En su declaración ante la Comisaría Décima, la mujer identificó como presunto autor a un vecino con el que había mantenido disputas previas. La denunciante relató que el sospechoso la había amenazado con robarle la moto y asesinar a su yegua, que fue finalmente el animal hallado muerto.

Además, la damnificada manifestó que el sospechoso «padecía problemas psicológicos«.

Detención y constatación del hecho

Con la información aportada, los oficiales iniciaron la búsqueda del denunciado. El sospechoso fue localizado y detenido cerca de las 18 horas en el barrio de Villa Ghio.

Posteriormente, profesionales de la Policía Rural realizaron pruebas de campo para constatar el hecho. Tras las diligencias, se verificó la veracidad de la denuncia. El hombre quedó bajo arresto por el delito de maltrato animal.

Estado de la situación

Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la situación procesal actual del detenido ni si la Fiscalía interviniente ha determinado medidas adicionales respecto a los presuntos problemas psicológicos mencionados por la denunciante.