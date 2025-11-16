Detenido por robo de ganado y carne incautada en Makallé

16 de noviembre de 2025 Lectores: 18

Agentes de la División Rural detuvieron a un hombre y secuestraron unos 30 kilos de carne vacuna en Makallé. El procedimiento, realizado este sábado, se enmarca en una investigación por presunto robo de ganado.

El allanamiento se realizó en la zona urbana de Makallé por una causa de robo de ganado. En una vivienda, los policías encontraron a un hombre de 32 años y procedieron a su detención.

>Durante el procedimiento, se secuestraron unos 30 kilos de carne vacuna sin control sanitario, herramientas para faenar, un ternero sin marca y un arma de fuego calibre 16 con ocho cartuchos.

El detenido fue trasladado a la comisaría local para continuar con los trámites. En una segunda vivienda vinculada a la causa no se encontraron elementos importantes.

La investigación sigue a cargo de la Fiscalía Rural y Ambiental, que continúa con las indagaciones del caso.