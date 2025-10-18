Detenido por Cocaína en Resistencia: Incautan Droga y Elementos de Movimiento Social

18 de octubre de 2025 Lectores: 54

Un operativo antidrogas en el barrio Golf Club de Resistencia resultó este viernes con la detención de un hombre de 30 años. Se incautaron casi 92 gramos de cocaína, dinero en efectivo y elementos para fraccionamiento, además de material de una cooperativa social y alimentos vencidos en su vivienda.

Detenido de 30 Años por Microtráfico

El procedimiento fue ejecutado por la División Microtráfico Metropolitana entre las 17:30 y 21:30 horas del viernes 17 de octubre. La medida judicial fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de la jueza María Belén Chapresto, y solicitada por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, Dra. Ana Mariángeles Benítez.

El detenido, identificado como M.M.C. de 30 años y domiciliado en calle Ayacucho, quedó aprehendido por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Detalles de los Secuestros

Durante el registro del domicilio, los agentes encontraron un total de 91,8 gramos de cocaína distribuidos en 57 envoltorios. También se halló 1,8 gramos de marihuana, recortes de polietileno, un teléfono celular y $ 136.600 en efectivo.

Vínculo con Cooperativa Social Bajo Investigación

Además de la droga, en la casa se encontraron alimentos vencidos y un conjunto de herramientas de construcción como hormigoneras, andamios y carretillas. Los efectivos también incautaron una bandera roja con la leyenda «Cooperativa La Obra en Mis Manos – Barrio Golf Club», junto con instrumentos de percusión.

El detenido pertenecería a la mencionada cooperativa. Fuentes policiales indicaron que, si bien no se tomaron medidas procesales sobre estos últimos elementos (alimentos, herramientas y bandera/instrumentos), se investiga su posible vínculo con actividades de la organización social que opera en la zona.

La causa se caratuló como «Supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes» y continúa bajo la órbita de la Fiscalía Antidrogas N° 1. La información disponible no especifica la cantidad ni el tipo exacto de alimentos vencidos hallados.