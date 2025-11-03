Detenido en Colonia Elisa por Violencia de Género y Retención

Un joven de 25 años fue detenido en Colonia Elisa la mañana de este lunes, acusado de agredir físicamente y retener contra su voluntad a una mujer en un caso de violencia de género. El operativo fue ordenado por la Fiscalía de Género N° 5.

Aprehensión tras Denuncia

El operativo se concretó aproximadamente a las 10:50 horas. Estuvo a cargo de efectivos del Departamento Violencia Familiar y de Género – División Lapachito. La acción se desencadenó tras la denuncia presentada por la víctima.

Según fuentes policiales, el hecho que motivó la denuncia habría ocurrido en la localidad de La Escondida. El hombre fue notificado de la causa por supuestas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Luego de la detención, el sospechoso fue examinado por el médico de turno en el Centro de Salud local. Actualmente, el detenido permanece a disposición de la Fiscalía interviniente, quien continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.

Estado de la Causa

La investigación se mantiene en curso para establecer los detalles completos del suceso. No se brindó información sobre la identidad de la víctima ni el estado de salud de la misma.