Detenido, acusado de un delito contra la integridad sexual

En horas del mediodía de este lunes, alrededor de las 11:40, personal de la Comisaría de la Mujer de San Pedro, en conjunto con efectivos de la Comisaría Seccional Primera, llevaron adelante un procedimiento que culminó con la detención de un masculino mayor de edad, señalado en una causa por un presunto delito contra la integridad sexual.

Tras ser examinado por el médico policial, el detenido fue alojado en la Seccional Primera de San Pedro, quedando a disposición del Juzgado interviniente, que continuará con las diligencias judiciales correspondientes.

La Policía de Misiones a través de la Unidad Regional 14 ratifica con este accionar su compromiso en la protección de las víctimas y el acompañamiento en las investigaciones vinculadas a hechos de violencia y delitos de esta índole.