Destituyeron a un sacerdote exorcista por sus comentarios sobre ovnis y demonios

El cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, D.C., destituyó este miércoles a monseñor Stephen Rossetti de su cargo como exorcista de la arquidiócesis tras sus declaraciones públicas que sugerían que los avistamientos de ovnis podrían estar relacionados con la presencia demoníaca.

Asimismo, McElroy anunció la ruptura de toda vinculación entre la arquidiócesis y el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, la organización sin fines de lucro con sede en Washington que dirigía Rossetti.

El arzobispo enfatizó que las afirmaciones del sacerdote, “que asocian a los ovnis con el demonio”, junto con el reciente uso de redes sociales por parte del Centro, “socavan gravemente las enseñanzas de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo”.

El 29 de mayo, Rossetti publicó un video en Facebook donde advirtió sobre el peligro que, desde su perspectiva, representan los fenómenos ovni. “Como exorcista, quería alertar sobre ese riesgo. A los demonios les gusta esconderse… No quieren que sepamos lo que están haciendo porque son más eficaces cuando no nos damos cuenta”, afirmó.

“En cierto modo, se meten en tu mente y manipulan situaciones en el mundo para influirnos a hacer el mal”, agregó. “Personalmente, creo que muchos, o incluso la mayoría, de estos avistamientos de ovnis son en realidad demonios”.

En sus declaraciones, Rossetti aclaró que existen personas que pueden ser buenos católicos y creer en la posibilidad de vida extraterrestre, aunque él mismo no comparta esa creencia.

A través de un comunicado publicado en el sitio web del Centro San Miguel, el sacerdote expresó su tristeza por la decisión de la arquidiócesis y pidió disculpas “por cualquier forma en que no haya sido fiel a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, particularmente en el video citado sobre ‘los extraterrestres y lo demoníaco’”. Reafirmó su compromiso con la obediencia a la Iglesia y manifestó que continuará esforzándose para que sus acciones y las del Centro se ajusten a esa obediencia.

Rossetti, psicólogo de formación y exorcista con más de 148.000 seguidores en Instagram, es reconocido por su trabajo en sanación espiritual, especialmente con sacerdotes que enfrentan diversas dificultades. En 2023, señaló que había un interés creciente y renovado en la información sobre posesión demoníaca y exorcismos.

Agencia AP.