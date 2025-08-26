Después del escándalo, la Selección Argentina de básquet le ganó a Colombia sobre la campana y se metió en cuartos de la Americup

Este lunes, la FIBA suspendió a tres jugadores de la Selección Argentina tras el escándalo que se vivió en el final del partido ante República Dominicana. Y unas horas después, el equipo que dirige Pablo Prigioni se metió en los cuartos de final de la Americup, gracias a un cachetazo salvador de Nicolás Brussino que le dio el doble ganador ante Colombia sobre la campana.

El equipo cafetero sorprendió a la Argentina y a falta de 2.9 segundos se estaba quedando con la victoria. Eso hasta que apareció Brussino y corrigió la dirección de un triple corto con un cachetazo salvador le dio el triunfo al equipo nacional por 84-83.

De arranque, los dirigidos por Pablo Prigioni se impusieron claramente a su rival y hasta llegaron a sacarle 16 puntos, con el marcador 35-19 a su favor. Pero, en el segundo cuarto, bajaron la intensidad y Colombia se los hizo pagar caro. Los ingresos a la pintura fueron cada vez más frecuentes, los triples empezaron a entrar y, antes de que los argentinos pudieran darse cuenta, el partido se iba al descanso con un 41-40 para el rival.

¡ARGENTINA GANÓ CUANDO FALTABAN 2.9 SEGUNDOS Y CLASIFICÓ A CUARTOS DE LA AMERICUP!

El Seleccionado reaccionó pero volvió a cometer los mismos errores en el tramo final y los colombianos quedaron a un tiro de llevarse una victoria histórica. Unos segundos los separaron del logro. Unos segundos y la mano de Brussino, que corrigió un tiro de Juan Fernández, marcado y sin responsabilidades (de hecho, fue el máximo anotador con 36 puntos) para conseguir los puntos.

Así, a falta del partido entre República Dominicana y Nicaragua, los dirigidos por Pablo Prigioni se aseguraron por lo menos el 2° lugar en el grupo C. Ahora, hacia los cuartos de final, instancia en la que aún no tiene rival confirmado