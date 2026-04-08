Después de Decathlon, el empresario Manuel Antelo trae a la Argentina un grupo danés dueño de tres marcas de ropa

Más marcas internacionales llegan a Argentina. Tras la apertura en noviembre del primer local de Decathlon en el complejo Al Río de Vicente López, el empresario Manuel Antelo apuesta nuevamente por el país con la llegada de un grupo danés propietario de tres marcas de indumentaria: Jack & Jones, especializada en ropa masculina y denim; Only, dirigida al público femenino; y Balmohk, la primera marca del grupo concebida para un lanzamiento simultáneo en América y Europa.

Bestseller, el grupo danés, arribará con un plan de inversión de 50 millones de dólares y proyecta la apertura de 40 sucursales en cinco años. Antelo, de 71 años y residente en Montevideo desde hace más de dos décadas, fue conocido en los años noventa por liderar el crecimiento del mercado automotor como cabeza de Ciadea, la socia local de Renault en ese momento, y por crear Car One, el primer megadealer de automóviles del país.

Al igual que con Decathlon, la operación local de Bestseller estará integrada en Grupo One, una compañía que Antelo conforma junto a Sabine Mulliez, sobrina nieta del fundador de un imperio propietario de 150 marcas en Francia e integrante de una de las familias más adineradas de Europa. Antelo posee el 50% de Grupo One, mientras que Sabine y su esposo argentino, Pedro Aguirre Saravia, tienen la otra mitad.

El vínculo con los Mulliez surgió a partir de contactos en común, y el objetivo es principalmente traer las marcas de esta familia a América Latina, así como también otras firmas bajo la gestión de Bestseller, además de desarrollar centros comerciales abiertos.

En la región, Grupo One ya gestiona Decathlon en Uruguay y Paraguay, y este año planea expandirse a Bolivia y Ecuador. En Argentina, se proyecta abrir 20 locales de la marca con una inversión de 100 millones de dólares.

Asimismo, se prepara el lanzamiento local de Kiabi, conocida como el «H&M francés» de indumentaria femenina, masculina e infantil. La marca ya cuenta con una tienda en Uruguay y tiene previsto abrir dos locales adicionales allí. En Argentina, alquiló un local en Florida y Corrientes que se inaugurará este año.

Desde Grupo One afirmaron que «la llegada de Bestseller representa una apuesta de largo plazo». Explicaron que buscan acercar marcas globales con propuestas actuales y accesibles, al mismo tiempo que generan empleo y desarrollan una operación sólida y sostenible. Su objetivo es consolidarse como un actor relevante en el mercado de moda argentino.

Bestseller, con presencia en 90 países y más de 3.100 tiendas propias en 47 de ellos, ya opera en Chile y Uruguay, lo que completará su despliegue en Sudamérica. Andrés Contreras, CEO para España, Portugal y Latinoamérica, señaló que Argentina era el único mercado relevante de la región donde aún no tenían presencia directa.

La expansión comenzará en la Ciudad de Buenos Aires, con dos aperturas programadas para septiembre en Avenida Santa Fe: Jack & Jones y Only. Inicialmente se contemplaba lanzar las tres marcas en simultáneo en Unicenter, con locales de aproximadamente 1.000 metros cuadrados cada uno, según anticipó Contreras. Paralelamente, avanzan las negociaciones para futuras ubicaciones en otros shoppings y avenidas como Cabildo. Más adelante, la expansión cubrirá ciudades del interior, como Rosario y Córdoba.

En cuanto al empleo, se prevé generar 100 puestos de trabajo directos durante el primer año, con un crecimiento proyectado de hasta 500 puestos en los cinco años siguientes, acompañando el desarrollo de la red de tiendas.

Para Antelo, la apertura de importaciones contribuyó a su decisión de reinvertir en Argentina, aunque el plan de regreso comenzó en 2019, antes de la pandemia.

La importación será un aspecto central de la operación, aunque no se descarta incorporar producción local de algunas prendas. Contreras destacó que podrían combinar el abastecimiento internacional con manufactura nacional para mejorar costos y competitividad en el mercado interno.

Según sus últimos resultados financieros, Bestseller cerró el ejercicio fiscal finalizado en julio de 2025 con ventas por 38.074 millones de coronas danesas (equivalentes a 5.096 millones de euros), un incremento del 6,8% respecto al año anterior. De esta forma, superó la facturación récord de 2022, que fue de 37.013 millones de coronas (4.954 millones de euros).