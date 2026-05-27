Después de 46 años condenaron a una mujer por el crimen de su hijastra: la quemó en agua hirviendo

Janice Nix, de 67 años, fue declarada culpable de homicidio culposo por la muerte de Andrea Bernard, una niña de cinco años que falleció en julio de 1978 tras sufrir graves quemaduras en un baño con agua hirviendo. El veredicto se dictó luego de que el hermano mayor de Andrea decidiera hablar con la policía en 2022, casi medio siglo después. El juicio se celebró en el Tribunal de la Corona de Isleworth, en Londres.

Andrea falleció casi seis semanas después de ser internada con quemaduras en el 50% de su cuerpo, ocasionadas por la inmersión en un baño de agua a temperatura extrema en la vivienda familiar de Thornton Heath. En ese momento, el médico forense determinó que la causa del deceso fue una sepsis derivada de las quemaduras y el caso se cerró inicialmente como un accidente, según informó la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado oficial.

El hermano de Andrea, Desmond, tenía ocho años cuando ocurrieron los hechos. En septiembre de 2022, se presentó ante la policía y declaró que su madrastra había sido la responsable. Relató que guardó silencio entonces porque Nix, quien lo golpeaba con frecuencia, le prometió que no volvería a hacerlo si mantenía el secreto. Solo en la adultez comenzó a contar la verdad a sus allegados.

Desmond afirmó que Nix castigaba físicamente tanto a él como a Andrea cuando consideraba que se comportaban mal. El día del incidente, Andrea salió de la casa sin permiso y se encontró con su hermano en la calle. Al regresar, Nix comenzó a golpearla y la llamó para que entrara al baño. Desmond subió a su habitación, que daba directamente al baño. Aunque no podía verlo, escuchó a Andrea gritar repetidamente “está caliente, está caliente”, mientras Nix le ordenaba que se metiera igual. Los gritos cesaron abruptamente y Nix llamó a Desmond al baño, donde encontró a su hermana inconsciente.

La investigación enfrentó serias dificultades debido al tiempo transcurrido: la mayoría de los registros ya no existían y casi todas las personas vinculadas al caso o a la familia habían fallecido. Los detectives revisaron miles de documentos en archivos municipales y registros hospitalarios, además de intentar localizar vecinos que pudieran recordar algo, sin obtener resultados significativos.

No obstante, lograron recuperar un informe forense de 16 páginas que resultó clave. El documento detallaba las lesiones de Andrea, el tratamiento recibido y una declaración que Nix había prestado poco después de la muerte de la niña. En 2022, al ser interrogada sin conocimiento de ese informe, Nix ofreció una versión distinta de los hechos, afirmando erróneamente que el forense había determinado que la muerte fue un accidente provocado por una caldera defectuosa que sobrecalentó el agua del baño.

Frente a estas contradicciones, Nix se negó a dar explicaciones y solo declaró que había sido una época traumática en su vida. Durante todo el proceso negó haber abusado de Desmond y cualquier responsabilidad en la muerte de Andrea, y sostuvo que el relato de su hijastro era inexacto.

En el juicio, un especialista en quemaduras presentó evidencia técnica. Según su peritaje, cuando un niño se sumerge en agua lo suficientemente caliente como para causar las lesiones que sufrió Andrea, la reacción inmediata sería intentar salir del agua. El experto consideró que no era lógico que la niña se hubiera sentado ni permanecido voluntariamente en esa posición. La fiscalía se basó en este análisis para argumentar que Nix debió intervenir para mantener sumergidas partes del cuerpo de Andrea.

El jurado también encontró a Nix culpable por el maltrato y abusos cometidos contra Desmond entre 1975 y 1978. La sentencia será dictada en el mismo tribunal en una fecha aún no establecida.

La detective inspectora Louise Caveen, a cargo del equipo de Casos Homicidas Sin Resolver de la Policía Metropolitana de Londres, destacó el papel fundamental del hermano de la víctima. “Quiero homenajear a Desmond, quien valientemente decidió presentarse, colaborar con la policía y declarar en el juicio”, dijo. “Gracias a su coraje, Nix fue declarada culpable y finalmente deberá responder por sus acciones”, agregó.

Caveen también subrayó el compromiso de la policía con este tipo de investigaciones. “Espero que este caso demuestre que la Policía Metropolitana revisará cualquier nueva evidencia que llegue sin importar cuánto tiempo haya pasado”, afirmó. “Utilizaremos todos los recursos disponibles para hallar la verdad y lograr justicia para todas las víctimas de homicidios”, concluyó.