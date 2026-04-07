Después de 21 años, Loma Negra vuelve a manos argentinas tras una intensa negociación que se concretó con éxito. El grupo inversor liderado por Marcelo Mindlin ingresó como accionista mayoritario al holding InterCement, dueño de la tercera cementera más grande de Brasil y propietario de Loma Negra, empresa líder en el mercado argentino con una participación cercana al 45%.

Loma Negra, fundada en 1926 por Alfredo Fortabat y luego consolidada bajo la dirección de su viuda, Amalita, fue vendida en 2005 al grupo brasileño Camargo Corrêa. Ahora, tras más de dos décadas, vuelve a estar bajo control argentino, con Mindlin designado presidente de InterCement.

El proceso se inició tras una restructuración de la deuda de InterCement, que alcanzaba casi los 1.500 millones de dólares. Este holding pertenecía a la familia Camargo Corrêa. Paralelamente, Loma Negra logró mantener en Argentina una situación financiera y operativa estable, sin sufrir el impacto de las dificultades del holding propietario.

Al grupo inversionista que encabeza Mindlin se sumaron el fondo Redwood Capital Management y la firma chilena Moneda–Patria Investments. Según se informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV), este consorcio se convirtió en accionista mayoritario tanto de InterCement como de Loma Negra.

“El cambio de accionistas es consecuencia del plan de reestructuración de deuda aprobado por la justicia de San Pablo, que permitió estabilizar la situación financiera de InterCement, holding que posee además la participación mayoritaria en Loma Negra”, señalaron desde la compañía en un comunicado oficial.

Mindlin cuenta con experiencia en negociaciones de este tipo. En 2016, con una inversión cercana a los 900 millones de dólares, adquirió los activos de Petrobras en Argentina. Esta operación fue clave para convertir a su empresa Pampa Energía en uno de los principales productores de gas natural del país. Asimismo, Mindlin es un actor relevante en el transporte de gas a través de TGS y lidera proyectos de gasoductos como el Perito Moreno, además de proyectar una planta de fertilizantes nitrogenados.

En sus declaraciones, Mindlin afirmó: “Tras muchos años de estrés financiero, InterCement cuenta hoy con una estructura de deuda sostenible que le permite enfocarse en el crecimiento. El desafío es fortalecer la operación, sostener el empleo y consolidar una compañía líder en la región, con una visión de largo plazo”. Agregó: “Ya ocurrieron procesos similares en Argentina, como el caso de Petrobras Argentina. InterCement y Loma Negra abren hoy una oportunidad comparable para incorporar capital argentino en una de las empresas más representativas de la industria nacional”.

En cuanto a la deuda de InterCement, fue reestructurada con un cupón del 6,5%, lo que dejó al holding con un perfil financiero sostenible y sin vencimientos significativos en los próximos cinco años. Además, los nuevos accionistas aportaron capital fresco por 110 millones de dólares, destinado a reforzar el capital de trabajo y asegurar una transición ordenada.

La historia de Loma Negra comenzó en Olavarría, cuando Alfredo Fortabat descubrió piedra caliza en la zona Loma Negra. La empresa se expandió con fábricas en Barker (cerca de Tandil), San Juan, Zapala (Neuquén) y Catamarca. Luego adquirió otras cementeras, como Cementos San Martín en Paraná, y opera el ferrocarril Ferrosur Roca, que conecta todas sus plantas. También cuenta con una recicladora, Recycomb, que transforma residuos en combustible alternativo para sus fábricas, y un moderno centro logístico en Cañuelas, Buenos Aires.

Un hito importante fue la creación en 1998 de Lomax, la flota de camiones que distribuye hormigón directamente en las obras, revolucionando el sector de la construcción. Además, estableció un centro de investigación y desarrollo único en América Latina, que optimiza el tipo y la cantidad de cemento según las necesidades específicas de cada obra. Desde 2017, Loma Negra cotiza en Wall Street.

En 2021, la empresa invirtió 320 millones de dólares para ampliar la planta L’Amalí en Olavarría, aumentando su capacidad de producción en un 40%. Actualmente emplea a 2.906 personas —1.829 en Loma Negra y 1.077 en Ferrosur— y dispone de nueve plantas de cemento, con una capacidad instalada de 10,2 millones de toneladas, consolidando así su liderazgo en el mercado argentino con una cuota del 45%.

Por su parte, InterCement es la tercera mayor productora de cemento en Brasil, con 14 unidades industriales —diez operativas— una capacidad instalada de 16,3 millones de toneladas y una participación de mercado del 13%. En el último año, vendió 8,5 millones de toneladas, con operaciones distribuidas en diez estados y cobertura en todas las regiones del país.

Con más de cinco décadas de historia, la compañía inició actividades en 1974 en el interior del estado de San Pablo y desde entonces ha consolidado una presencia relevante. Sus marcas Cauê, Goiás y Zebu atienden a clientes de distintos segmentos, desde el pequeño comercio hasta grandes proyectos de infraestructura.