Despiste en Ruta 16 de Puerto Tirol: conductor ilesa y tránsito normalizado

19 de septiembre de 2025

PUERTO TIROL – Una mujer de 55 años sufrió un despiste este jueves cerca de las 22:40 en la colectora de la Ruta Nacional 16 (Km 24.5), impactando su Peugeot 208 Active contra el guardarail. La conductora manifestó encontrarse en buen estado y declinó asistencia médica.

Personal policial acudió al lugar tras la alerta y constató que el vehículo colisionó bruscamente contra la baranda de la banquina. No se registraron heridos, y la conductora rechazó cualquier tipo de ayuda sanitaria.

Las autoridades regularizaron rápidamente el flujo vehicular, que se mantiene sin interrupciones. Se espera la llegada de una grúa para retirar el automóvil siniestrado de la vía.