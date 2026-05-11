Despidos masivos en Irán a medida que las empresas sucumben ante las presiones de la guerra

A mediados de marzo, Babak, un diseñador de productos iraní de 49 años que trabajaba en una empresa tecnológica en Teherán, fue informado por su jefe sobre la eliminación de su puesto. Dos semanas antes, el gobierno iraní había restringido el acceso a internet tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, sumiendo al sector tecnológico en el caos y haciendo imposible el trabajo de Babak.

“A lo largo de mi carrera, he trabajado duro, aprendido continuamente y buscado crecer”, declaró Babak, quien envió mensajes de voz a The New York Times y solicitó mantener solo su nombre de pila para evitar represalias gubernamentales. “Sin embargo, en esta etapa de mi vida, me encuentro en una situación incierta y ambigua”, agregó.

Su experiencia refleja una tendencia creciente en todo el país, donde múltiples empresas han implementado sucesivas rondas de despidos en las últimas semanas, según testimonios de empresarios y trabajadores, así como reportes de la prensa iraní.

Para la administración Trump, las dificultades económicas de Irán forman parte de una estrategia para presionar al régimen hasta su rendición. “Espero que fracase”, afirmó el presidente Donald Trump este mes. “¿Saben por qué? Porque quiero ganar”. En contraparte, las autoridades iraníes sostienen que la presión no dará resultados y que el país no se rendirá.

La economía iraní enfrenta una situación crítica, agravada por la guerra que ha afectado gravemente a las empresas. Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones industriales clave y la infraestructura esencial del país, mientras el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, vigente desde el alto el fuego del mes pasado, ha interrumpido las exportaciones de petróleo y las importaciones de productos básicos.

Gholamhossein Mohammadi, funcionario del gobierno iraní citado por la agencia Tasnim, estimó que la guerra ha provocado la pérdida de un millón de empleos y el desempleo directo e indirecto de dos millones de personas.

El 25 de abril, una plataforma iraní de búsqueda de empleo registró un récord histórico de 318.000 currículums presentados en un solo día, un 50% más que el récord anterior, informó el sitio Asr Iran.

Antes del conflicto, la economía iraní ya sufría los efectos de años de sanciones, corrupción y mala gestión, sumado a la fuerte devaluación de su moneda, que ha reducido el poder adquisitivo de la población. “Ha surgido un extraño y abrumador torbellino de problemas económicos, cada vez más complejos”, señaló Amir Hossein Khaleghi, economista de Isfahán. “Irán ya enfrentaba una situación precaria y varias megacrisis”, añadió.

El sector privado muestra signos de una crisis profunda que afectará al gobierno. El presupuesto anual, presentado antes de la guerra, contemplaba una reducción significativa del gasto público ajustado por inflación y una mayor dependencia de los impuestos. Ahora, se prevé una disminución importante en los ingresos fiscales provenientes del sector privado.

El malestar económico ha desencadenado protestas recurrentes en la última década, incluyendo manifestaciones nacionales en diciembre pasado tras la caída de la moneda. Aunque reprimidas con violencia que dejó miles de muertos, la indignación social persiste.

En un mensaje con motivo del día nacional en honor a trabajadores y maestros, el líder supremo, ayatolá Mojtaba Khamenei, instó a las empresas a evitar despidos “en la medida de lo posible”. Sin embargo, muchas compañías enfrentan crisis profundas, consecuencia directa de las políticas del gobierno.

El sector digital, antes un símbolo del potencial económico iraní, quedó paralizado por un severo bloqueo de internet impuesto por el gobierno, que según un grupo de presión tecnológico cuesta al país hasta 80 millones de dólares diarios en pérdidas directas e indirectas.

Digikala, conocida como el “Amazon iraní” y principal empresa tecnológica del país, despidió a 200 empleados, aproximadamente el 3% de su plantilla, atribuyendo la decisión a la reciente inestabilidad, según su CEO Masoud Tabatabaei. Además, Kamva, una empresa iraní de comercio electrónico, anunció su cierre definitivo tras dos guerras y meses sin acceso a internet, dijo su fundador Hadi Farnoud en su cuenta en la plataforma social X. “Esta vez, era imposible continuar”, afirmó.

En la industria, la escasez de materias primas, resultado de ataques a plantas petroquímicas y siderúrgicas, sumada al bloqueo de los puertos, ha provocado más despidos. La Agencia Iraní de Noticias Laborales informó que una fábrica textil en el oeste del país despidió a 700 de sus 800 trabajadores y otra planta en el norte cesó a 500 empleados.

Líderes sindicales indicaron que muchas fábricas que no han reportado despidos están prácticamente paralizadas, funcionando solo parcialmente para prolongar su existencia. Bahram Zonoubi Tabar, jefe de un consejo laboral local en Fars, describió la situación como “un trabajo semiactivo o intermitente para mantener las unidades”.

Mehdi Bostanchi, presidente del Consejo de Coordinación de Industrias, organismo que vincula a empresas con el gobierno, señaló que la contracción industrial afectará a cerca de 3,5 millones de trabajadores. “En esta crisis, la disminución del empleo no se refleja en las estadísticas oficiales, sino en la no renovación de contratos, reducción de horas y licencias forzosas”, explicó.

Por otro lado, el gobierno implementó en marzo un aumento del 60% en el salario mínimo, para compensar la alta inflación, lo que según Nima Namdari, CEO de la plataforma de venta de automóviles en