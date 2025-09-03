Despidieron a todos los policías en este pueblo: el escándalo y una medida insólita que despertó indignación

Coffee City, un pequeño pueblo del este de Texas, podría pasar a la historia por un insólito motivo. Las autoridades despidieron a todos los policías tras descubrir un exceso de patrullaje. Hasta el «juez más amable del mundo», el recientemente fallecido Frank Caprio, famoso por desestimar ciertos casos de multas, estaría sorprendido.

La ciudad de apenas 250 habitantes tenía 50 agentes emitiendo más de un millón de dólares en multas de tránsito. Los vecinos ahora cuestionan la validez de esas sanciones. El antiguo alcalde, Frank Serrato, de 54 años, fue despedido y enfrenta cargos de manipulación de los registros gubernamentales.

También enfrenta juicio el jefe de policía John Jay Portillo, de 53 años. Frente al escándalo, se disolvió todo el departamento y se lleva a cabo una investigación sobre posibles irregularidades en la conducta y contratación de los oficiales destituidos. El juicio está pautado para el 21 de octubre.

Algunos habían sido suspendidos o despedidos en otras jurisdicciones y presentaban antecedentes graves. La medida dejó al pueblo sin cuerpo policial propio.

El medio KLTV reportó que otros tres expolicías de Coffee City también fueron arrestados por cargos de manipulación junto con el jefe. Lonnie Richard Hicks, Jerrod Michael Sieck y Christopher Andrew Witzel se declararon inocentes.

Un «exceso de patrullaje» que acumuló más de 1 millón de dólares en un pueblo de 250 habitantes

Según el medio local KHOU 11, Coffee City empleaba cinco veces más policías que otras ciudades de tamaño similar en Texas, y en 2022 los 50 oficiales emitieron más de un millón de dólares en multas.

El departamento de policía de Coffee City, destituido por un exceso de patrullaje que acumuló más de 1 millón de dólares en tickets. Foto: Facebook/CoffeeCity

Jeremy Rogalski, reportero de KHOU 11, describió la ciudad: “Coffee City, Texas, no tiene mucho que ofrecer. Dos licorerías, un par de tiendas de todo a un dólar, una pizzería y un motel. Pero este pueblo, que está a tres horas al norte de Houston, tiene una gran reputación entre quienes pasan en coche”.

El informe de KHOU 11 detalló irregularidades en los antecedentes de los oficiales. Según informaron, uno de ellos fue suspendido por romper una ventana y entrar en la casa de su novia sin su consentimiento y otros habrían mentido en sus solicitudes de empleo.

Funcionarios municipales de Coffee City en marzo de 2025. Foto: Facebook/Coffee City

La rápida destitución del jefe de policía John Jay Portillo y la desactivación del departamento se realizó en menos de 15 minutos tras conocerse este presunto entramado de corrupción. La comunidad quedó sin cuerpo policial y los vecinos comenzaron a impugnar sus multas.

«¿Cómo puedes decir que esas multas son confiables?”, reclamaron los residentes

Según la filial de Fox, KETK, muchos conductores buscan que se retiren las multas por exceso de velocidad. Un hombre llamado Steve Prather declaró a este medio: “Tenía la intención de venir aquí con la esperanza de que me desestimaran la multa, ya que despidieron a todos sus policías”.

Algunos residentes enfrentan multas de tráfico que superan los miles de dólares y buscan soluciones legales. Foto: Pexels.

Otra lugareña llamada Kolby Horton explicó que acumulaba 11.000 dólares en citaciones que considera ilegales: “Siento que no habría ganado esa batalla porque soy yo contra todo un departamento de policía y lo más probable es que le crean a todo un departamento de policía antes de creerme a mí”.

El secretario municipal señaló que quienes recibieron multas deben pagarlas o impugnarlas, y en caso de juicio, la ciudad deberá citar al oficial que emitió la citación. Horton cuestionó la confiabilidad de estas sanciones: “Si despidieron a los policías que estaban en esta ciudad y me dieron esas multas, ¿cómo puedes decir que esas multas son confiables?”.

Mientras tanto, la Oficina del Alguacil de Smith, un condado vecino, sigue atendiendo los incidentes en Coffee City hasta que se forme un nuevo departamento.