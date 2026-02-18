Despidieron a la empleada del Municipio de Morón que está detenida por la extorsión al soldado que murió en Olivos

El Municipio de Morón despidió a la empleada que está detenida por integrar la banda que, desde las cárceles bonaerenses, cometía extorsiones a través de una App de citas y que habría sido un factor clave para la muerte del soldado Rodrigo Gómez, quien fue encontrado sin vida el 16 de diciembre en la quinta de Olivos.

La ahora exempleada Karen Yael Cufré había sido contratada «de forma temporaria» en septiembre del año pasado para que cumplir funciones en la Central de Monitoreo local. “Apenas tomamos conocimiento de que estaría detenida, hicimos un chequeo de que la persona estaba privada de su libertad, relacionada con el suicidio del soldado, y de forma inmediata decidimos la cesantía», contó a Clarín el secretario de Seguridad del partido que gobierna Lucas Ghi, Damián Cardoso.

Como contó este medio, la banda le habría pedido dinero al soldado Gómez a cambio de archivar una supuesta causa penal iniciada a raíz de un intercambio de mensajes con una supuesta menor de edad.

La detención del grupo del que formaba parte Cufré se conoció el 9 de febrero, más de 40 días después del hallazgo sin vida del militar en la residencia presidencial. Ese día, en una conferencia de prensa, el Gobierno informó que el agente del Ejército había caído en una red de extorsionadores que lo presionaba para que les entregara dinero. La captura fue dispuesta por la jueza federal de San Isidro, Sandro Arroyo Salgado y ejecutada por la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA).

Con perfiles de mujeres falsos y amenazas, la plataforma era gestionada por internos de los penales de Magdalena y de Olmos –del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires-, que suplantaban la identidad de efectivos de la Policía de la Ciudad para concretar las extorsiones.

Frente a las dimensiones que tomó el caso, el funcionario de Morón explicó que la dependencia que tiene a cargo no recibió “ningún pedido, ni ningún oficio de ninguna fuente judicial” que los pusiera al tanto de lo que estaba sucediendo luego de que detuvieran a la banda en cuestión.

“Tampoco nos pidieron ningún informe particular del momento”, dijo y aclaró que no les solicitaron “ninguna alerta temprana, ningún informe social que pudiera alertar sobra alguna conducta de esta persona, que por supuesto carece de antecedentes penales”.

De acuerdo con el portal de noticias locales Primer Plano online, Cufré brindaba “apoyo logístico a la organización”. En ese sentido, se cree que algunos llamados telefónicos como los que presuntamente recibió Gómez se podrían haber hecho desde el centro de monitoreo de Morón.

Sin embargo, Cardoso desestimó esa posibilidad porque la mujer no estaba en el centro de operaciones, “sino que era franquera en una posta policial” ubicada en la plaza Alsina de Villa Sarmiento, desde donde sólo tenía imágenes «de los alrededores del lugar».

En tanto, remarcó que el Municipio está a disposición de la Justicia para avanzar en el esclarecimiento de la causa.

La investigación y la detención de la banda

El caso tuvo su inicio a partir de la muerte del soldado Gómez, quien cumplía guardias en una de las casillas de la Quinta de Olivos. “Lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida”, trascendió a mediados de diciembre y después se supo que había dejado una carta que resultó clave para la investigación. En el texto, según informó el Ministerio de Seguridad, aludía a la aplicación de citas Evermatch.

De acuerdo con el análisis que hicieron los peritos, las supuestas mujeres con las que chateaba la víctima en esa app no existían. Detrás de la maniobra había tres personas —uno de 21 años, otro de 24 de nacionalidad paraguaya y otro de 29— que se encontraban detenidas en el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, en el penal de Magdalena y en Olmos. Desde allí, llevaban a cabo su plan.

Trasladados a cárceles federales de máxima seguridad.

En régimen de Alto Riesgo, aislados y sin contacto. Sin celulares, sin privilegios.

Los datos recopilados derivaron en una serie de allanamientos realizados durante la noche del 8 de febrero, que permitieron completar un total de siete detenciones. En ese contexto, también salieron a la luz audios una serie de audios que daban cuenta de la operativa.

Este martes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó que «los criminales que extorsionaban y llevaron a la muerte al soldado Rodrigo Gómez» fueron trasladados a cárceles del sistema federal.

Según contó la funcionaria, los detenidos estarán bajo un «régimen de Alto Riesgo, aislados y sin contacto, sin celulares y sin privilegios».

