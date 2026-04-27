Despidieron a Carlos Frugoni, el funcionario de Economía que no declaró departamentos que compró en Estados Unidos

Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía que no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni al fisco ser propietario de al menos cinco departamentos en Palm Beach, Estados Unidos, fue despedido este domingo. En rigor, presentó su renuncia formal a pedido del Gobierno, que la aceptó.

Frugoni ocupaba el cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura en el Ministerio de Economía y estaba a cargo de la privatización y concesión de rutas. Anteriormente, había trabajado en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo al frente de la empresa AUSA durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y participó en la construcción del Paseo del Bajo.

Una investigación periodística reveló que Frugoni adquirió varias propiedades a su nombre o mediante sociedades radicadas en el estado de Delaware, todas ubicadas al sur de Miami y compradas entre 2020 y 2022. Ante la omisión de estos bienes en su declaración patrimonial, Frugoni admitió: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”. Sus declaraciones fueron difundidas por Nicolás Wiñazki, periodista de Clarín que dio a conocer la investigación.

La omisión de estos bienes en los documentos oficiales vinculados a su cargo nacional podría tener también relación con su desempeño en posiciones anteriores en la Ciudad de Buenos Aires.

### Los departamentos de Frugoni en Palm Beach

A Frugoni se le atribuyen siete departamentos en el estado de Florida, cinco de ellos en la exclusiva zona de Palm Beach:

1. Departamento 309 en 300 Waterway Drive South, Lantana, con una valuación fiscal de 187 mil dólares.

2. Departamento en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach, valuado en 216 mil dólares.

3. Departamento 203 en 3516 Whitehall Drive, West Palm Beach, valuado en 193 mil dólares.

4. Departamento 125 en 3605 South Ocean Boulevard, South Palm Beach, valorado en 212 mil dólares.

Estos cuatro inmuebles fueron adquiridos mediante sociedades offshore radicadas en Estados Unidos, en jurisdicciones donde se preserva la privacidad de los propietarios y no hay registros públicos, como ocurre en Miami y sus alrededores.

Además, posee un quinto departamento, el único registrado directamente a su nombre y tampoco declarado: la unidad 626 en 5187 Oak Hill Lane, Delray Beach. Esa propiedad fue adquirida en 2021 por 215 mil dólares y actualmente tiene un valor aproximado de 310 mil.

En total, estas propiedades, todas compradas entre 2020 y 2022, tendrían un valor cercano a los 2 millones de dólares.

Frugoni también reconoció ser titular de dos sociedades comerciales, Genova LLC y Waki LLC, radicadas en Wyoming y Delaware, que utilizó para la compra de estos inmuebles. Tampoco declaró esas sociedades ni los aproximadamente 400 mil dólares que habría tenido en una cuenta en Estados Unidos, fondos que utilizó para adquirir una casa en Tigre.

Con vínculos estrechos con el ministro de Economía y el empresario Nicolás Caputo, la salida de Frugoni se produjo en medio de confusión. Desde su entorno indicaron: “Él renunció, decidió dar un paso al costado y ya está regularizada su situación”. Sin embargo, mientras los trámites ante el fisco avanzaban lentamente, otras áreas del Gobierno fueron tajantes: “Fue despedido”.