Despedida del Indio: Monteoliva elogió el operativo de Provincia y explicó por qué no se hizo en la Casa Rosada ni el Congreso

El día siguiente al multitudinario último adiós al Indio Solari en Villa Domínico, la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, elogió el operativo diseñado por el Gobierno bonaerense y explicó por qué se rechazó el pedido de la familia del emblemático líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota para realizar el funeral en el Congreso de la Nación.

“Estuvo muy bien organizado y el lugar fue el indicado para congregar a tantas personas”, señaló Monteoliva al referirse al operativo desplegado sobre la avenida Mitre, en Avellaneda, hasta el microestadio Gatica, donde se llevó a cabo el velatorio.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la ministra agregó: “Todo mi equipo estuvo comunicado con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, desde el viernes, cuando nos enteramos del fallecimiento, hasta que se definió el lugar en la provincia. Fue importante que se hiciera allí. Fue multitudinario y bien organizado”.

La elección del lugar donde cientos de miles de fanáticos despidieron a Solari generó un cruce de acusaciones entre el Gobierno nacional y el kirchnerismo, luego de que se confirmara que la familia había expresado su voluntad de realizar el funeral en el Congreso.

Monteoliva explicó: “Cuando nos enteramos el viernes y llegaron las solicitudes, rápidamente armamos una reunión operativa para elaborar un informe de viabilidad del evento. Todos sabíamos que sería masivo y que ni el Congreso ni la Casa Rosada, y me atrevo a decir que ningún espacio cerrado con accesos complejos y en entornos urbanos, resultaba adecuado”.

La ministra mencionó que desde ese mismo viernes se propuso como alternativa Tecnópolis. También contó que mantuvo intercambios con el abogado de la familia hasta la madrugada del sábado. “Propusimos Tecnópolis pensando en los accesos. En espacios como la Casa Rosada, el Congreso o cualquier otro cerrado, era imposible manejar ese volumen de personas”, insistió.

Sobre la comunicación con el abogado, precisó: “Me respondió a la una de la madrugada del sábado respecto a la propuesta de realizar el funeral en Tecnópolis”.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó el operativo dispuesto para garantizar la seguridad de los fanáticos, sin hacer referencia a la cartera nacional dirigida por Monteoliva. “Detrás de esa jornada hubo un importante operativo de seguridad, coordinación y asistencia para acompañar el desarrollo de la ceremonia y garantizar que todos pudieran vivir este momento con tranquilidad”, afirmó en la red social X una vez finalizado el funeral.

Alonso agregó: “Queremos agradecer el respeto, el comportamiento y el compromiso de todo el público ricotero, así como el profesionalismo de cada una de las personas que formaron parte del operativo”.