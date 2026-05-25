Desmantelaron una red de pedofilia y revelaron sus desagradables conversaciones: «Hay que empezar desde pequeños»

Los estados de Michigan y Ohio fueron escenario de un caso de extrema gravedad vinculado a una red de pedofilia.

La investigación comenzó tras la detención de un hombre que intentaba abusar de dos menores. Al revisar su teléfono móvil, las autoridades descubrieron que formaba parte de un grupo que compartía pornografía infantil y material de abuso sexual contra niños pequeños.

El operativo se desencadenó en marzo de 2025, cuando un agente del FBI se hizo pasar por un padre interesado en compartir a sus hijos con uno de los implicados. Entre el 6 y el 29 de ese mes, el agente mantuvo comunicación con Brett Tooman, un hombre de 45 años residente en Detroit. Durante esas conversaciones, se intercambiaron mensajes sobre actos sexuales explícitos con menores y se compartieron videos de abuso sexual infantil.

El agente le manifestó a Tooman estar dispuesto a entregarle una niña de 7 años y un bebé de 6 meses para que abusara de ellos. Tooman aceptó y viajó a Toledo, Ohio, donde fue detenido al llegar.

En su declaración, Tooman admitió que llevaba años consumiendo pornografía infantil y compartiendo material abusivo con otros. La investigación se extendió a dos hombres más de Detroit, Jeremy Brian Tacon y Joshua Ronnebaum, y luego a un cuarto implicado, Lincoln Erickson. Los documentos judiciales revelaron que los cuatro hombres conversaban de manera vulgar y desinhibida sobre su afición por el abuso sexual de niños.

Jeremy Tacon, psicólogo de 45 años que reside en Huntington Woods, fue uno de los primeros en ser investigados. En sus conversaciones con Tooman, intercambiaban videos de pornografía infantil y expresaban su deseo de abusar de menores. En noviembre, la policía allanó su domicilio y confirmó que uno de los teléfonos incautados correspondía a la línea desde la cual se enviaban los mensajes.

Por su parte, Joshua Ronnebaum, abogado de 45 años en Detroit, también formaba parte de la red. Tras un allanamiento en su domicilio, se incautaron 38 dispositivos de almacenamiento. En ellos se encontraron mensajes en los que admitía haber abusado de niños de 10 y 12 años, además de más de 150 imágenes ilegales, incluyendo casos de abuso a bebés y niños pequeños. Tooman declaró que se reunía con Ronnebaum para consumir drogas, mantener relaciones sexuales y ver material de abuso infantil.

La investigación derivó en el seguimiento de Lincoln Erickson, médico de 32 años que realizaba su residencia en el Instituto de Rehabilitación de Michigan, hasta ser despedido luego de destaparse el escándalo. Erickson y Ronnebaum discutían planes para viajar a Tailandia y abusar de menores. En sus conversaciones, Erickson llegó a afirmar: “Me encanta ser pedófilo”. Ronnebaum compartió fantasías sobre criar a un niño en conjunto para maltratarlo y manipularlo desde la infancia, enfatizando: “Hay que empezar desde pequeños”. Erickson también mencionó conocer a un padre que le permitía abusar de su hijo de 3 años.

El médico fue arrestado en el hospital de Detroit y presuntamente admitió haber recibido material que creía generado por inteligencia artificial. Ronnebaum y Erickson comparecieron ante un tribunal el 16 de diciembre, donde se ordenó que permanecieran detenidos sin derecho a fianza tras presentarse evidencias de sus actividades ilícitas.

El 20 de mayo de 2026, Lincoln Erickson se declaró culpable. Su sentencia está prevista para el 15 de septiembre y deberá registrarse como delincuente sexual. Mientras tanto, los otros tres integrantes permanecen detenidos en instalaciones federales sin derecho a fianza y, hasta el momento, ninguno ha admitido su culpabilidad.