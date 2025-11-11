Designan al hermano del intendente de Bernardo de Irigoyen como interventor de Dos Hermana

Por decreto del gobernador Hugo Passalacqua, el licenciado Luis Alberto Aquino fue designado interventor organizador del nuevo Municipio de Dos Hermanas, en el Departamento General Manuel Belgrano. Tendrá a su cargo la organización institucional y administrativa hasta la elección de las primeras autoridades municipales.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el Decreto Nº 2323, mediante el cual se designa a Luis Alberto Aquino como interventor organizador del Municipio de Dos Hermanas, recientemente creado en el Departamento General Manuel Belgrano.

Según la norma, Aquino tendrá a su cargo la tarea de articular, ejecutar y desarrollar las acciones necesarias para la organización política, jurídica, contable y administrativa del nuevo municipio, hasta tanto se elijan sus autoridades locales.

El decreto, fechado el 10 de noviembre de 2025, establece que la designación responde a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley XV Nº 24, que faculta al Poder Ejecutivo a nombrar un interventor organizador en los municipios de nueva creación.

“El señor Luis Alberto Aquino reúne los requisitos para llevar a cabo tan significativa tarea”, detalla el documento oficial publicado en el Boletín Oficial de Misiones.

El acto administrativo fue refrendado por el ministro de Gobierno, quien deberá instrumentar las acciones necesarias para la puesta en marcha de la intervención.