Desgarradora conferencia de prensa de Lionel Scaloni, que abrió la puerta al final de su ciclo como DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni no pudo concluir su conferencia de prensa en la sala del MetLife Stadium de Nueva Jersey, minutos después de que Argentina perdiera la final del Mundial ante España en tiempo suplementario. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y sus palabras se entrecortaron al dejar entrever el posible cierre de su ciclo como entrenador de la Selección, tras casi ocho años al frente —que se cumplirán en septiembre— y tres años y medio después de la histórica conquista en Qatar.

—¿Hablaste con Leo?— le preguntaron sobre la continuidad de Messi, aunque la consulta abarcaba también su propio futuro. “No hablé con Leo”, respondió tajante. Luego, agregó: “Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia). Tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veré. Siento la necesidad de pensar. No sé si se podrá hacer algo tan grande como esto. Tal vez habría que hablarlo. Estoy agradecido al presidente por la oportunidad”, comenzó, visiblemente emocionado, recordando que su vínculo con la AFA vence en diciembre de 2026.

“Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores —continuó— y creo que es justo que me tome este tiempo para pensarlo. Este lugar es maravilloso, un lugar soñado, que en mi vida pensé que… A ver si me detengo un momento”, dijo mientras se secaba las lágrimas.

La emoción ya era palpable. “En mi vida, ninguno de los chicos del cuerpo técnico pensamos estar en este lugar. Para seguir, se necesitan muchas cosas: volver a resetearse y formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Y me duele, me duele en el alma. Lo siento”, concluyó, con la voz entrecortada y apenas minutos después de comenzar a hablar.

Antes de quebrarse, Scaloni evocó lo que dijo Alejandro Sabella tras la derrota en la final del Mundial Brasil 2014: “Si pudiera repetirlo, diría que nos duele en el alma no haber podido traer la Copa, pero es un orgullo cómo ha competido el equipo”.

“Podríamos haber llegado en mejores condiciones a esta final y aun así estuvimos a nada. Estoy satisfecho con mis jugadores y espero que la gente también. Dieron todo hasta el final”, sostuvo en relación con el partido frente a España. “Es difícil pedirle a la gente que festeje igual un subcampeonato, pero es un triunfo también”, remarcó.

El entrenador también reconoció que “pasaron muchas cosas negativas con las lesiones” de la dupla de centrales, Cuti Romero y Lisandro Martínez. “Tuvimos que cambiar a tres de cuatro jugadores de la defensa. El desgaste ha sido enorme; estos chicos han llegado de la mejor manera posible”, explicó. Respecto a la expulsión de Enzo Fernández, consideró que el árbitro “podía evitar mostrar la primera amarilla”.

“El partido ya terminó. Ahora hay que seguir. Cuando se pierde, no todo es malo. Lo único que me sale es agradecimiento, y también hacia el público que ha estado sufriendo con nosotros. Se puede perder. Hay que resetearse y volver a empezar. Hoy nos toca vivir la parte triste de este deporte: no poder ganar”, concluyó Scaloni en la conferencia posterior a la final.