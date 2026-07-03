Desesperada búsqueda de un pescador que desapareció en el mar en Santa Cruz: «Estaba feo para salir»

La desaparición de Juan Carlos Gutiérrez, un marinero de 46 años oriundo de Empedrado, Corrientes, que cayó al mar al norte de Santa Cruz, mantiene en alerta a las autoridades y a su familia. La búsqueda, a cargo de la Prefectura Naval Argentina, continuaba este jueves sin novedades.

El incidente ocurrió el martes 30 de junio mientras el buque pesquero Luca Mario, propiedad del Grupo Solimeno de Mar del Plata, operaba a unas 160 millas náuticas al norte de Puerto Deseado, Santa Cruz. Alrededor de las 18:30, cuando los marineros se disponían a finalizar la jornada de pesca de langostinos, la rotura de una retenida de popa desestabilizó la estructura y arrastró a Gutiérrez al mar. Dos compañeros lograron sujetarse a tiempo.

Desde entonces, la Prefectura Naval despliega patrullajes marítimos en la zona, y la búsqueda se amplió con la incorporación de un avión PA-25 de la Fuerza Aérea Argentina. Sin embargo, hasta este jueves las condiciones de baja visibilidad e inestabilidad climática han dificultado las tareas y no se han registrado resultados positivos.

En medio de la espera, Luisa Torres, esposa de Gutiérrez, expresó en una entrevista con la radio LT7 la falta de comunicación inicial por parte de la empresa. Relató que se enteró de la desaparición por familiares y redes sociales antes de recibir un aviso oficial: «Me enteré por una hermana mía». Además, comentó que su esposo le había dicho que el día no estaba favorable para trabajar, aunque destacó su experiencia de 20 años en alta mar.

La familia mantiene la esperanza y exige que la búsqueda no cesé. «Necesito que lo encuentren vivo a mi esposo, no voy a perder la fe», afirmó Luisa.

Por su parte, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) cuestionó duramente a los responsables del buque por desoir las alertas de temporal emitidas por la Prefectura y priorizar la pesca sobre la seguridad de la tripulación. En un comunicado, el sindicato afirmó: «Queremos manifestar nuestro enérgico rechazo hacia los capitanes que, ante la recomendación de Prefectura de ponerse a resguardo por inminente temporal, hacen caso omiso y se quedan en altamar por un poco más de pesca, despreciando así el valor de la vida».

Además, se investiga si se utilizaron correctamente los sistemas de amarre de seguridad en el momento de la caída. El sindicato destacó que, aunque la pesca es uno de los oficios más peligrosos del mundo, estos siniestros pueden evitarse con el cumplimiento de las medidas y recomendaciones establecidas por las autoridades.