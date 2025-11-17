Desde que asumió Milei, cerraron 30 empresas por día y se perdieron 276.000 puestos

17 de noviembre de 2025 Lectores: 81

Un informe del CEPA revela que desde que asumió Javier Milei cerraron 19.164 empresas, a un ritmo de 30 por día. En el mismo período, Argentina perdió 276.624 puestos de trabajo formales.

Según el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la SRT, la cantidad de empleadores se redujo entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Esto equivale a 30 cierres diarios. En paralelo, se destruyeron 276.624 puestos de trabajo, o 432 por día.

El sector de Transporte y Almacenamiento fue el más golpeado en cantidad de empleadores, perdiendo 4.685. Le siguieron Comercio (-3.510) y Servicios inmobiliarios (-2.952). En términos relativos, Transporte también lideró la caída con una reducción del 11,9%.

En cuanto a puestos de trabajo, el informe señala que Administración pública perdió 86.982 puestos. La Construcción fue el sector más afectado en términos porcentuales, con una caída del 16%, y perdió 76.292 empleos. El sector de Transporte y Almacenamiento también sufrió una fuerte retracción.

El informe del CEPA detalla la evolución de los datos pero no profundiza en las causas específicas de cada cierre ni proyecta la tendencia para los próximos meses. El análisis se limita a correlacionar los datos con el período de gestión actual.

Nota original publicada en: MDZ online